В офисе "Ингеокома" в рамках расследования ЧП в метро проходят обыски

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В офисе компании "Ингеоком" в рамках уголовного дела об аварии на "синей" ветке метро проходят обыски, изымается документация, сообщает в четверг, 17 июля, "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее источник информагентства в правоохранительных органах сообщал, что представители компании "Ингеоком" и еще одного ООО проводили работы по врезке стрелочных переводов на главных путях перегона между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии.

M24.ru в Следственном комитете России подтвердить эту информацию пока не удалось.

Компания "Ингеоком" была основана в 1989 году. Она специализируется на проектировании и строительстве сложных объектов. Среди проектов компании: Лефортовский тоннель, мост Третьего транспортного кольца через Яузу, торгово-развлекательный комплекс "Атриум", подземное ядро центра "Москва-Сити" и другие.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек, на выходе пассажиров встречали медики.

В результате инцидента погибли более 20 человек, более 400 пострадали, около 40 из них до сих пор находятся в реанимации. За медпомощью обратились 217 человек. Тяжелораненых доставляли в медучреждения на вертолетах, всего было совершено 15 вылетов.

Подозреваемыми по уголовному делу проходят мастер службы путей подземки Валерий Башкатов и его помощник Юрий Гордов. По версии следствия, они проводили установку новой стрелки на путях перед станицей метро "Славянский бульвар" и некачественно ее закрепили, что привело к крушению поезда.