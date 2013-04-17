Форма поиска по сайту

17 апреля 2013, 11:43

Полиция провела обыски в офисе "ВКонтакте" и в доме Павла Дурова

В доме основателя социальной сети "ВКонтакте" Павла Дурова и в штаб-квартире компании в Санкт-Петербурге полиция провела обыски по делу о ДТП. Полицейские изъяли сервер фирмы, на котором находятся записи с камер видеонаблюдения.

Полиция ищет доказательства причастности Дурова к инциденту, который произошел 5 апреля. В этот день неизвестный за рулем белого Mercedes сбил сотрудника ДПС и скрылся. Позже появилась информация о том, что водителем мог быть Дуров.

Однако, по сообщению пресс-службы "ВКонтакте", у Павла Дурова вообще нет автомобиля.

