Следователи пришли с обысками в офис "Роснано"

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Правоохранительные органы проводят следственные действия в офисе "Роснано", сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в заявлении, следственные действия проводятся в отношении одного из менеджеров "Роснано" и могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса "НТ-Фарма", расположенного в Ярославской области.

"Это современный комбинат, открытие которого ожидается в 2017 году, должен обеспечивать выпуск жизненно важных медикаментов (нановакцин и биопрепаратов), являющихся собственными исследовательскими разработками компании", – отмечают в "Роснано".

Доля компании в проекте составляет 49 процентов. Корпорация инвестировала в него с 2009 года, однако он оказался под угрозой заморозки после того, как у одного из партнеров возникли трудности с графиком платежей. После этого инвестиции прекратились.

В 2015 году "Роснано" нашла нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в "НТ-Фарма" и приобрел 35,5 процента акций в компании.