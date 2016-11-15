Форма поиска по сайту

15 ноября 2016, 08:41

Происшествия

Задержан администратор одной из "групп смерти" во "ВКонтакте"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Администратора так называемой группы смерти в интернете, провоцировавшей детский суицид, задержали в Московской области, сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, с декабря 2013 по май 2016 года злоумышленники создали восемь виртуальных сообществ в социальной сети "ВКонтакте", где открыто пропагандировали суициды и склоняли к ним несовершеннолетних пользователей.

Сообщается, что от их деятельности пострадало не менее 20 подростков.

В настоящее время следователи проводят обыски в 10 регионах России, изымают компьютеры и другие материалы, имеющие значение для расследования. Кроме того, допрашивают свидетелей и потерпевших.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту подстрекательства к доведению до самоубийства.

