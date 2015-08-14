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Следствие

14 августа 2015, 16:55

ФСБ завершила проверку в офисах Qiwi

обыски ФСБ следствие Qiwi

Фото: ТАСС/Валерий Матицын

Сотрудники ФСБ завершили проверку контрагентов группы Qiwi в офисах компании, сообщает ТАСС.

В течение 13 августа оперативники проверяли документацию по отдельным юридическим лицам. В настоящее время компания продолжает работать в штатном режиме, претензий к фирме у силовиков нет.

По словам представителя Qiwi, у них более 70 тысяч контрагентов, и в случае появления вопросов по деятельности любого из них компания предоставляет необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что в офисах компании проходят обыски в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании денег.

В феврале текущего года правоохранительные органы уже проводили обыски в офисах Qiwi. Тогда запрос правоохранительных органов касался работы партнеров Qiwi Банка.

Группа Qiwi была учреждена в 2007 году Mail.Ru Group и менеджментом холдинга. В ее состав входят платежный сервис Qiwi, Qiwi Кошелек, Qiwi Банк, коммуникационная система Qiwi Реклама, производитель фискальной техники для платежных терминалов Pay Kiosk и организатор лотерей на терминалах "Лото Интегратор".

Qiwi управляет крупнейшей платежной системой в России, которая обслуживает ежемесячно до 70 миллионов плательщиков. Акционерами компании являются Mail.ru, топ-менеджеры, фонды группы Thornburg Investment Trust, Mitsui.

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