В Федеральной таможенной службе проходят обыски

Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с Управлением "К" СЭБ ФСБ России проведена специальная операция по разоблачению противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц центрального аппарата Федеральной таможенной службы Российской Федерации, рассказали M24.ru в пресс-службе МВД.
В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что в 2012 году начальник одного из отделов Федеральной таможенной службы России, организовал незаконное оформление и выдачу третьим лицам специальных документов оперативного прикрытия, ограничивающих право проведения досмотра автомобиля, а также проверку документов людей и груза, в ней находящихся.
Зная о том, что предписание на транспортное средство выдается исключительно на автомобили оперативных служб, подозреваемый передал его в частное пользование лицам, не имеющим отношения к правоохранительной
деятельности.
Сотрудниками полиции проверяются сведения о возможном получении злоумышленником незаконного денежного вознаграждения за предоставление подобных "услуг".
Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
В настоящее время в служебных кабинетах таможенного ведомства проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.