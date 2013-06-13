В Федеральной таможенной службе проходят обыски

Полиция и ФСБ проводят обыски в центральном аппарате ФТС

Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с Управлением "К" СЭБ ФСБ России проведена специальная операция по разоблачению противоправной деятельности высокопоставленных должностных лиц центрального аппарата Федеральной таможенной службы Российской Федерации, рассказали M24.ru в пресс-службе МВД.



В результате проведенных проверочных мероприятий установлено, что в 2012 году начальник одного из отделов Федеральной таможенной службы России, организовал незаконное оформление и выдачу третьим лицам специальных документов оперативного прикрытия, ограничивающих право проведения досмотра автомобиля, а также проверку документов людей и груза, в ней находящихся.

Зная о том, что предписание на транспортное средство выдается исключительно на автомобили оперативных служб, подозреваемый передал его в частное пользование лицам, не имеющим отношения к правоохранительной

деятельности.

Сотрудниками полиции проверяются сведения о возможном получении злоумышленником незаконного денежного вознаграждения за предоставление подобных "услуг".

Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время в служебных кабинетах таможенного ведомства проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательной базы.