В офисах владельца холдинга "МИЭЛЬ" прошли обыски

Фото: ИТАР-ТАСС

В Подмосковье прошли обыски в организациях, подконтрольных председателю совета директоров группы компаний "МИЭЛЬ" Григорию Куликову. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Обыски проводились сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Московской области совместно с ГСУ ГУ МВД России по Московской области при поддержке бойцов специального отряда быстрого реагирования "Булат".

Как сообщает пресс-служба подмосковной полиции, следственные мероприятия были проведены в рамках уголовного дела, возбужденного 13 августа по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение одного из инвесторов поселка "Барвиха-Вилладж", расположенного в Одинцовском районе Московской области. Структуры холдинга заключили с ним договора инвестирования и благоустройства земельных участков на общую сумму около миллиона долларов США, однако свои обязательства так и не выполнили.

В ходе оперативно-следственных мероприятий было изъято более 15 единиц компьютерной техники, а также документация. Предварительное следствие по делу продолжается.

Между тем в самом холдинге опровергают информацию об обысках. "Офисы, о которых идет речь, не имеют никакого отношения к холдингу "МИЭЛЬ", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.