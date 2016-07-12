На лидера "Misanthropic division" завели уголовное дело

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Следственный комитет завел уголовное дело на создателя экстремистской организации "Misanthropic division" (запрещена в России) Дмитрия Павлова, сообщает пресс-служба СКР.

По данным следствия, в октябре 2013 года фигурант основал "дивизию" как субкультурный проект, планируя укрепить позиции среди националистов и получать прибыль от продажи продукции с соответствующей символикой.

В 2014 году члены "Misanthropic division" приняли участие в событиях на украинском Майдане, тогда же ячейки организации появились в 19 государствах, в числе которых Россия, Беларусь, Германия, Франция, Польша и Англия. Помимо "Евромайдана", участники "дивизии" участвовали в боевых действиях на востоке Украины на стороне АТО.

В СК отмечают, что на территории России "Misanthropic division" пропагандирует расистские и неонацистские взгляды, публично призывает к террористической и экстремистской деятельности, а также разжигает ненависть и вражду к ряду национальностей.

Дело на Павлова завели по статьям "Создание и организация деятельности экстремистской организации"; "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Реабилитация нацизма".

СКР совместно с ФСБ и Центром "Э" МВД проводит обыски у причастных к деятельности "дивизии" в Москве, Архангельской области, Республике Башкортостан и других субъектах. Сам Павлов сейчас находится на территории Германии, следователи готовят запрос о правовой помощи в правоохранительные органы этой страны.