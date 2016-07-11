Обыски у пресс-секретаря Ходорковского признали законными

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мосгорсуд признал законным проведение обыска у пресс-секретаря экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен, которые прошли в рамках дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 году, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сергея Бадамшина, который просил признать незаконным проведение обыска в квартире и осмотра автомобиля. Ранее суд также отказался отменить постановление о проведении обыска.

О проведении обысков в конце декабря прошлого года сообщили сотрудники созданного по инициативе бизнесмена Михаила Ходорковского общественно-политического движения "Открытая Россия". По информации движения, обыски были связаны с делом Ходорковского.

Как заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, следственные действия проводятся в рамках так называемого первого дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 году по факту хищения бывшими основными акционерами и руководителями компании нефти дочерних нефтедобывающих предприятий, а также легализации денежных средств от реализации похищенного.