11 июля 2016, 19:31

Происшествия

Обыски у пресс-секретаря Ходорковского признали законными

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Мосгорсуд признал законным проведение обыска у пресс-секретаря экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен, которые прошли в рамках дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 году, сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Сергея Бадамшина, который просил признать незаконным проведение обыска в квартире и осмотра автомобиля. Ранее суд также отказался отменить постановление о проведении обыска.

О проведении обысков в конце декабря прошлого года сообщили сотрудники созданного по инициативе бизнесмена Михаила Ходорковского общественно-политического движения "Открытая Россия". По информации движения, обыски были связаны с делом Ходорковского.

Как заявил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, следственные действия проводятся в рамках так называемого первого дела ЮКОСа, возбужденного в 2003 году по факту хищения бывшими основными акционерами и руководителями компании нефти дочерних нефтедобывающих предприятий, а также легализации денежных средств от реализации похищенного.

В 2010 году Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева и экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского к 14 годам колонии по обвинению в хищении 200 миллионов тонн нефти, отмывании денег и неуплате налогов.

Затем срок наказания был сокращен на 1 год. В ноябре 2012 года со второй попытки суд снизил срок заключения Платону Лебедеву на 3 года, а в декабре президиум Мосгорсуда снизил наказание с 13 до 11 лет колонии обоим фигурантам дела.

20 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании Ходорковского в связи "с семейными обстоятельствами". Экс-глава ЮКОСа сразу после выхода из колонии уехал из страны.

