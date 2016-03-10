Следователи проводят обыски в Москве по делу о манипулировании акциями "Мечела"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следственный комитет РФ проводит в Москве обыски по уголовному делу о манипулирования рынком для скупки акций компании "Мечел", сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2013 года неустановленные лица, совершали сделки по продаже обыкновенных акций ОАО "Мечел" в интересах кипрских инвестиционных компаний. В результате этих сделок цена обыкновенной акции "Мечел" снизилась более чем на 30 процентов. Затем указанные лица приобрели акции в результате чего получили излишний доход свыше 350 миллионов рублей.

В ходе расследования было установлено, что основную роль в падении котировок акций компании сыграл профессиональный участник рынка ценных бумаг ООО "Компания-БКС".

В рамках расследования уголовного дела в офисах "Компании-БКС" проводятся обыски с целью изъятия первичной документации по сделкам с акциями "Мечела", а также по взаимоотношениям с кипрскими компаниями.