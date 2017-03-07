Около 200 экспонатов изъяли в Международном центре Рерихов при обысках

Около 200 экспонатов изъяли у Международного центра Рерихов во время обысков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора музея Павла Журавихина.

По его словам, обыски в музее проводят около 70 человек. "Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей", – рассказал Журавихин.

По его словам, из музея вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры. Замдиректора добавил, что в музее уже было проведено около десяти проверок.

Ранее стало известно, что Следственный комитет вызвал сотрудников центра на допрос.

Международный центр Рерихов на территории усадьбы Лопухиных является международной общественной организацией. Он был создан в 1989 году по инициативе Святослава Рериха, члена знаменитой династии, художника и общественного деятеля Индии. Его отец Николай Рерих написал около семи тысяч картин, многие из них находятся в известных галереях мира.

