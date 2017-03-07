Около 200 экспонатов изъяли в Международном центре Рерихов при обысках

Около 200 экспонатов изъяли у Международного центра Рерихов во время обысков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя генерального директора музея Павла Журавихина.
По его словам, обыски в музее проводят около 70 человек. "Они даже не дождались, пока мы им откроем, взломали дверь в музей", – рассказал Журавихин.
По его словам, из музея вывезли картину Николая Рериха, выставка которой вскоре должна была открыться с одобрения Минкультуры. Замдиректора добавил, что в музее уже было проведено около десяти проверок.
Ранее стало известно, что Следственный комитет вызвал сотрудников центра на допрос.