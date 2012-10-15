Фигуранту "Болотного дела" грозит психиатрическая лечебница

Один из фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади может отправиться на принудительное лечение в психиатрическую клинику

Следствие ходатайствует о принудительном психиатрическом лечении Михаила Косенко - одного из фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади, произошедших 6 мая.

По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, согласно результатам экспертизы Косенко страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления он не мог осознавать общественную опасность своих действий.

В минувшую пятницу, 12 октября, Генпрокуратура направила в Замоскворецкий суд первое из 17 дел участников массовых беспорядков на Болотной площади в Москве 6 мая этого года. Максим Лузянин обвиняется по двум статьям – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, он сбивал сотрудников внутренних дел с ног, после чего другие начинали их избивать.

Лузянин полностью признал свою вину. Только по одной из статей – участие в массовых беспорядках – ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Другим подозреваемым по "болотному делу" обвинение в окончательной редакции предъявят в ближайшее время.

Напомним, 6 мая 2012 года в Москве состоялась первая акция оппозиции под названием "Марш миллионов", которая закончилась массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. В итоге были задержаны более 400 человек, в отношении некоторых из них были заведены уголовные дела по статьям "Призывы к массовым беспорядкам" и "Применение насилия в отношении представителя власти". В настоящее время по "болотному делу" проходят 17 человек.