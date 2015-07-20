Обувной бренд Crocs объявил о распродаже до 80%

Фото: facebook.com/CrocsRussia

С 28 июля по 2 августа бренд обуви и сабо Crocs проведет специальную складскую распродажу. Как сообщается на официальном сайте компании, скидки в рамках Warehouse sale начнутся от 50 и достигнут 80 процентов. Акция будет проходить на территории дизайн-завода Flacon. Кроме того, в настоящий момент в интернет-магазине бренда проходит сезонная распродажа со скидками до 50 процентов.

Бренд Crocs известен во всем мире производством сабо. Вся обувь Crocs изготавливается из уникального полимерного материала Croslite. В настоящий момент компания изготавливает туфли, шлепанцы, сапоги и кеды. На сегодняшний день в Москве открыто более 30 магазинов Crocs.