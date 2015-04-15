Магазин женской обуви "Эконика" распродает новую коллекцию

Фото: vk.com/econika

С 15 по 20 апреля сеть женских обувных магазинов "Эконика" распродает новую коллекцию.

Как сообщается на официальной странице магазина в Facebook, скидка составит 25 процентов и будет распространяться на всю коллекцию.

Акция пройдет во всех салонах и интернет-магазине "Эконики".

Компания "Эконика" - первая российская сеть магазинов женской обуви. На сегодняшний день под товарным знаком "Эконика" работает более 150 магазинов в России и Казахстане. Более 50 магазинов сети располагаются в Москве.