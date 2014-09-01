В Индии изобрели обувь, указывающую дорогу ее владельцу

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Индийские стартаперы создали обувь, которая указывает своему владельцу путь, по которому нужно идти, сообщает интернет-издание Times of India.

Ботинки красного цвета определяют местоположение и маршрут с помощью GPS. Для указания нужного направления специальное устройство в обуви вибрирует, информируя о том, что нужно изменить направление движения.

Обувь управляется при помощи сигналов Bluetooth и специального приложения для смартфона, а в качестве источника питания используется обычная батарейка. Кроме того, в новинке предусмотрен подсчет калорий, потраченных при ходьбе.

Необычную обувь придумали еще в 2011 году, однако к настоящему времени ею пользуются всего около 50 человек. На данный момент компания получила предзаказ на 25 тысяч пар. Тем не менее, до апреля следующего года стартап намерен продать более ста тысяч пар.

Ориентировочная стоимость обуви составляет 100-150 долларов. Создатели новинки считают, что их стартап также окажется полезным для слабовидящих людей и детей. В дальнейшем они намерены уделить большее внимание не только функциональной стороне изделия, но и стилистической.