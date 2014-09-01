Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

01 сентября 2014, 10:50

В Индии изобрели обувь, указывающую дорогу ее владельцу

обувь технологии индия стартапы

Фото: lechal.com

Индийские стартаперы создали обувь, которая указывает своему владельцу путь, по которому нужно идти, сообщает интернет-издание Times of India.

Ботинки красного цвета определяют местоположение и маршрут с помощью GPS. Для указания нужного направления специальное устройство в обуви вибрирует, информируя о том, что нужно изменить направление движения.

Обувь управляется при помощи сигналов Bluetooth и специального приложения для смартфона, а в качестве источника питания используется обычная батарейка. Кроме того, в новинке предусмотрен подсчет калорий, потраченных при ходьбе.

Необычную обувь придумали еще в 2011 году, однако к настоящему времени ею пользуются всего около 50 человек. На данный момент компания получила предзаказ на 25 тысяч пар. Тем не менее, до апреля следующего года стартап намерен продать более ста тысяч пар.

Ориентировочная стоимость обуви составляет 100-150 долларов. Создатели новинки считают, что их стартап также окажется полезным для слабовидящих людей и детей. В дальнейшем они намерены уделить большее внимание не только функциональной стороне изделия, но и стилистической.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать