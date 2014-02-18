На учебные автомобили появится свой ГОСТ

Фото: ИТАР-ТАСС

На автомобили, которые служат для обучения водителей, появится свой государственный стандарт, пишет "Российская газета".

Согласно новым правилам, с 1 сентября 2014 года, на вторые педали (сцепление и тормоз, которыми пользуется инструктор или экзаменатор)должна быть установлена световая и звуковая сигнализация. При этом педали будут независимыми - при воздействии на основные педали давление не должно передаваться на дублирующие.

Такое нововведение необходимо на экзаменационных машинах, которые оборудованы видеорегистраторами, чтобы сотрудник полиции не помогал, но и не "заваливал" претендента на водительские права.

При этом эксперты считают, что обучать водителей лучше на "зависимых" друг от друга педалях – если ученик не отпускает сцепление, отжать педаль должен инструктор. "Это вопросы безопасности", - считает руководитель отраслевого научно-методического центра Росавтодора Вячеслав Максимычев.

