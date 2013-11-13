Мастерить глиняные горшки и делать открытки научат на "Флаконе"

Фото: m24.ru

На дизайн-заводе "Флакон" еженедельно проходит Family Day – день творческих мастер-классов для всей семьи. Так, в грядущую субботу, 16 ноября, здесь ждут всех, кто хочет научиться мастерить глиняные горшки, открытки и книжки-раскладушки.

Любители театра смогут узнать, как устроить свое собственное теневое представление - занятие обойдется в 400 рублей. Для тех, кому нравится мастерить своими руками, пройдет мастер-класс по работе на гончарном круге, стоимость которого составит 600 рублей. Из глины можно будет сделать чашку или кувшин, попробовав различные техники изготовления посуды.

Иллюстрировать самостоятельно придуманные истории маленьких и взрослых посетителей научат на уроке по созданию книжек-раскладушек (600 рублей).

Будет также один бесплатный мастер-класс – на нем покажут лучшие техники изготовления открыток.

Занятия пройдут с 13.00 до 18.00. На платные мастер-классы действуют семейные билеты. Материалы, с которыми работают участники уроков, включены в стоимость занятий.