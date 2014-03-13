Тотальный диктант: как не(?)сделать ош(ы/и)бку

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва начинает готовиться к тотальному диктанту, который пройдет 12 апреля. Для тех, кто хочет быть во всеоружии перед лицом орфографии, работают специальные курсы: ученики пишут мини-диктанты и совместно с преподавателями разбирают грамматические и лексические трудности.

Как подготовиться к главной весенней проверке грамотности и где выучить русский язык в обычное время, читайте материале M24.ru.

Что такое тотальный диктант Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса). Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

Подготовка к диктанту

Бесплатные уроки русского языка на Пречистенке

Занятия проходят каждую пятницу с 19.00 до 20.30. В программу включены правила орфографии и пунктуации, характерные для текста тотального диктанта. Занятия проводит Мария Ровинская, научный сотрудник Центра социолингвистики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС при президенте России.

Для участия в занятиях необходимо пройти обязательную регистрацию.

Место проведения: Московская высшая школа социальных и экономических наук, метро "Парк культуры", Пречистенская набережная, дом 11, аудитория 210.

Группа по подготовке к тотальному диктанту в культурном центре ЗИЛ

Группа работает с 6 марта, занятия проходят каждый четверг в 19.30. Чтобы стать участником курсов, необходимо пройти обязательную регистрацию.

Место проведения: метро "Автозаводская", улица Восточная, дом 4, корпус 1.

Тесты онлайн

Для тех, кому по каким-либо причинам не удается пройти очные курсы, организаторы тотально диктанта подготовили бесплатные онлайн-тесты. После выполнения задания испытуемому предоставляется полный анализ текста с разбором всех ошибок.

В настоящее время доступны 3 варианта текста:

Где выучить русский язык

Курсы русского языка в Национальном центре образования для детей и взрослых

Слушателям предлагается несколько модулей обучения: орфография, пунктуация, эссе и культура речи. Учеников обеспечивают учебными пособиями. Со стоимостью курсов можно ознакомиться по здесь.

Место проведения: метро "Цветной бульвар", Цветной бульвар, дом 21, строение 6, офис 77.

Бизнес-программы и разговорные курсы

Языковая школа "ЛинГвист" предлагает все учащимся как стандартные, так и интенсивные курсы, занятия по подготовке к экзаменам, корпоративные и бизнес-программы и участие в разговорном клубе. Школа работает без выходных (понедельник-пятница с 9.00 до 21.15, в субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00).

С 17 по 23 марта в школе пройдет неделя бесплатных занятий, записаться на уроки русского языка можно по телефонам 8 (495) 737-52-25 и 8 (495) 258-00-04.

Стоимость обучения и адреса учебных заведений можно уточнить по этой ссылке.

Курсы русского языка в Московском институте лингвистики

В этом учебном заведении большое внимание уделяется специализированным курсам профессионально ориентированного характера: деловое общение, правила ведения деловой переписки и другие.

Стоимость и время обучения необходимо уточнить по телефону: 8 (495) 632-0078.

Место проведения: метро "ВДНХ", улица Новомосковская, дом 15А, строение 1.

Летняя школа русского языка в Московском государственном университете экономики

Программа школы рассчитана на желающих начать изучение русского языка и на тех, кто хочет совершенствовать свои навыки. Обучение проходит в группах по 7-10 человек, сформированных в зависимости от уровня знаний и умений.

Занятия будут проходить с 9 по 30 июля 2014 года. Стоимость обучения - около 34 тысяч рублей. Последний срок подачи заявок: 12 апреля 2014 года. Контактный телефон: 8 (495) 411-6633.

Место проведения: метро "Славянский бульвар", улица Нежинская, дом 7.

Александр Горностаев