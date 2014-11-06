Форма поиска по сайту

06 ноября 2014, 21:39

Общество

Про кино: сценарист Александр Молчанов о своем ремесле

Фото: ТАСС/Астапкович Владимир

Киношкола Onlinefilmschool совместно с Amediateka и Московским Городским Библиотечным центром организует в субботу, 8 ноября, встречу со сценаристом Александром Молчановым. Александр - автор знаменитой пьесы "Убийца", поставленной в более чем тридцати театрах России и Европы. Он также работал над многими телесериалами - "Захватчики", "Кости", "Побег", "Черчилль" - и анимационными фильмами. На встрече драматург расскажет о структуре сценария, "крючках внимания", создании "трехмерного героя" и других секретах работы.

Тем, кто не успел зарегистрироваться на событие, Портал прямых трансляций покажет онлайн-версию события. Начало в 14:00.

  • Когда: 8 ноября
  • Кто: Александр Молчанов
  • Что: лекция о мастерстве сценариста
  • Кому смотреть: начинающим и профессионалам

