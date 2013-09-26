Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 сентября 2013, 15:48

Общество

Новая концепция единого учебника истории вынесена на обсуждение

Представлена новая концепция единого учебника истории

Новая концепция единого учебника истории вынесена на обсуждение. Учебные пособия будут охватывать период правления Владимира Путина вплоть до 2012 года. Кроме того, школьникам расскажут о Борисе Березовском, Егоре Гайдаре и Сергее Мавроди.

Первоначальная концепция, вызвавшая много споров в научных кругах, была доработана. Составители учли предложения учителей и детских писателей, которые следят за доступностью изложения, сообщает телеканал "Москва 24".

Некоторые понятия и трактовки были подкорректированы. Так, период культа личности в учебнике будут называть "сталинским социализмом", а Октябрьский переворот в 1917 году - "Великой русской революцией XX века".

По предложению казанских историков из учебника исключен термин "татаро-монгольское иго".

В новой версии концепции разработчики предлагают изучать не только историю России, как государства, но и историю отдельных территорий, входящих в состав России.

Ссылки по теме


Ознакомиться с полной версией концепции можно на сайте газеты "Коммерсантъ". Обсуждение продлится до 1 до ноября, после чего предложения должны быть представлены президенту России.

Напомним, для того, чтобы учесть все мнения, разработчики единого учебника истории составили два перечня: исторических фактов, персонажей и событий нового пособия и трудных вопросов, которые стоят перед авторами. Руководитель научной группы, занимающейся созданием единого учебника Александр Чубарьян отметил, что особенно сложно описывать период правления Николая II, советский период времени и новейшую историю.

Ответственным за разработку нового учебника истории Владимир Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.

обсуждения единый учебник истории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика