Представлена новая концепция единого учебника истории

Новая концепция единого учебника истории вынесена на обсуждение. Учебные пособия будут охватывать период правления Владимира Путина вплоть до 2012 года. Кроме того, школьникам расскажут о Борисе Березовском, Егоре Гайдаре и Сергее Мавроди.

Первоначальная концепция, вызвавшая много споров в научных кругах, была доработана. Составители учли предложения учителей и детских писателей, которые следят за доступностью изложения, сообщает телеканал "Москва 24".

Некоторые понятия и трактовки были подкорректированы. Так, период культа личности в учебнике будут называть "сталинским социализмом", а Октябрьский переворот в 1917 году - "Великой русской революцией XX века".

По предложению казанских историков из учебника исключен термин "татаро-монгольское иго".

В новой версии концепции разработчики предлагают изучать не только историю России, как государства, но и историю отдельных территорий, входящих в состав России.

Ознакомиться с полной версией концепции можно на сайте газеты "Коммерсантъ". Обсуждение продлится до 1 до ноября, после чего предложения должны быть представлены президенту России.

Напомним, для того, чтобы учесть все мнения, разработчики единого учебника истории составили два перечня: исторических фактов, персонажей и событий нового пособия и трудных вопросов, которые стоят перед авторами. Руководитель научной группы, занимающейся созданием единого учебника Александр Чубарьян отметил, что особенно сложно описывать период правления Николая II, советский период времени и новейшую историю.

Ответственным за разработку нового учебника истории Владимир Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева.