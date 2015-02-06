В феврале главы управ проведут с москвичами 125 встреч

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В феврале главы районных управ проведут 125 встреч с жителями, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти.

Чиновники планируют обсудить с населением размещение и работу ярмарок выходного дня, условия содержания многоквартирных домов, а также комплексное развитие районов и пожарную безопасность.

Отметим, что в феврале запланированы 11 встреч с москвичами префектов, руководителей департаментов, заместителей мэра и начальников инспекций.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.