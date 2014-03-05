В Москве прошла первая конференция Digital Goods 2014

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице 4 марта прошла первая конференция Digital Goods 2014, посвященная современным трендам электронной коммерции и развитию цифрового контента.

Работа конференции была представлена девятью профильными секциями, охватывающих ключевые области: бизнес, технологии и маркетинг.

Участники обсудили актуальные вопросы, среди которых оказались монетизация имеющихся возможностей на рынке цифрового контента, удачные российские и международные примеры работы с цифровым контентом, мобильная коммерция, успешные проекты и решения ведущих компаний для обслуживания мобильной аудитории, вопросы безопасности и регулирования в отрасли электронной коммерции, маркетинг игр и контентных приложений, способы распространения на базе рекомендаций и социальных сетей, а также нативная реклама и специальные проекты.

Среди трендов прошлого года участники конференции отметили значительный рост продаж музыки в интернете и увеличение вдвое рынка электронных книг.

А среди технологических трендов, влияющих на рост сегмента Digital Goods, был отмечен рост использования мультимедийных возможностей гаджетов и мобильных устройств, увеличение скорости интернета, феномен мультиэкранности, рост проникновения социальных медиа.