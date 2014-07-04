Российские журналисты попали под обстрел в Ростовской области

Фото: ИТАР-ТАСС

Съемочная группа российского "Пятого канала" попала под огонь в Ростовской области. Никто из журналистов не пострадал, сообщает ИТАР-ТАСС.

Обстрелу подверглась территория примерно в 3 километрах от российского таможенного поста, рядом с поселком Девяткин.

"Поступила информация, что снаряд прилетел с украинской территории, но не разорвался. Мы выехали в предполагаемое место. Там уже находились автомобили ОМОНа и различных служб. Мы, соответственно, подъехали туда, чтобы запечатлеть этот момент", - рассказал политический обозреватель телеканала Виталий Воронин.

Потом, по его словам, съемочная группа телеканала увидела, как "силовики, омоновцы, военные, следователи начали убегать от воронки, и буквально через 20 секунд раздался первый взрыв". "Мы подумали, что сдетонировал именно этот неразорвавшийся снаряд, но затем оказалось что это был настоящий артобстрел, поскольку рядом с нами легли еще семь снарядов", - сообщил он.

При этом журналист затруднился сказать, был ли это минометный, танковый или артиллерийский снаряд. "Сложилось такое впечатление, что с украинской стороны снаряды летели как раз в эту следственную группу, потому что они приехали на большом белом автомобиле, который выделялся среди кустов и дорог. Сложилось впечатление, что стреляли именно по машине, а мы попали "под раздачу", - сказал журналист

Он добавил, что обстрел закончился очень быстро, и "всего было восемь снарядов".