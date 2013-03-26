Более 200 человек выселяют из общежития Лианозовского завода

Суд выселит 200 человек из общежития ЛЭМЗ

Более двух сотен человек выселят из общежития Лианозовского электромеханического завода. Такое решение вынес Тимирязевский суд Москвы. Здание, в котором пока еще проживают инженеры и рабочие, перешло в собственность другому учреждению, а людей попросили на улицу. При этом новое жилье им предоставлено не будет.

Сотрудники завода морально были готовы к такому решению, ведь суд по их делу идет не первый год. В 2011 году Росимущество распорядилось передать здание общежития следственному изолятору №1, более известному как Матросская тишина. Тогда же завод начал остро нуждаться в молодых специалистах, однако теперь тем, кто решил работать на предприятии, придется самим искать жилье.

По информации Росимущества, в 2002 году завод сменил свой статус на ОАО, а общежитие не приватизировал. Так что де-юре жильцы занимают это здание незаконно уже больше 10 лет.

На обжалование решения суд выделил месяц. Но многие из тех, кого обещают выселить, уже обзванивают родственников, чтобы не остаться на улице.