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Электроэнергия

17 апреля 2012, 10:11

На "Трехгорной мануфактуре" отключили электричество

общежития электроэнергия рейдеры отключение света Трехгорная мануфактура

Фото: ИТАР-ТАСС

Работники не функционирующей последние несколько лет текстильной мануфактуры на Рочдельской улице сидят без электричества.

Как рассказал "Москве 24" активист "Движения общежитий Москвы и Московской области" Александр Зимбовский, это не что иное, как очередная попытка морального давления на жителей, отказывающихся выселяться из здания в Большом Трехгорном переулке.

— Утром 16 апреля у нас вырубили свет. Не дожидаясь обещанного собственником демонтажа окон и полов, мы направились в управу, где нас окончательно добили, — говорит Ирина Пешкова, проработавшая на "Трехгорке" несколько десятилетий.

Люди жалуются, что управа Пресненского района, которая раньше была "на их стороне", теперь не может ответить ничего определенного. В управе сообщили, что прокомментировать ситуацию они не могут: глава управы Елена Денисова в отпуске, а её заместителя нет на месте.

История вопроса со слов жителей

В 2007 году тот же собственник (персонализировано — Олег Дерипаска) также отключал электричество. Мы обращались в прокуратуру, но она никаких мер не принимала в течение 1.5 месяцев. В итоге пришли, всем общежитием завалились в здание районной прокуратуры, и сказали: "будем жить, пока свет не включат". Только тогда процесс немного пошел. Приехали представители межрайонной прокуратуры, на требование которой собственник так же отвечал, что он владелец и имеет право делать все, что захочет. Тогда было решено провести отдельные линии электропередачи за счет города. Главная мотивация собственника по-поводу отказа заключается том, что люди в здании не прописаны. В СССР оканчивали ПТУ, устраивались на работу, заселялись в студенческое общежитие и там же прописывались. Потом, когда молодые люди обзаводились семьями, их переводили в семейные общежития, но прописку не меняли — тогда все принадлежало государству и это бы непринципиально. Времена изменились и все аукнулось после развала Советского Союза.


И в этот раз жители написали заявления в прокуратуру и ждут, пока будут приняты меры. О том, начата ли прокурорская проверка и, если да, то на какой стадии она находится, нам в прокуратуре ответить затруднились.

Пресс-служба Олега Дерипаски обещает предоставить официальный комментарий в ближайшее время.

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