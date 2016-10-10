Форма поиска по сайту

10 октября 2016, 16:15

Общество

Студентка МГМСУ найдена мертвой в общежитии на севере Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Студентку Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) нашли мертвой в общежитии на севере столицы. Об этом Агентству "Москва" сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело 24-летней уроженки Азербайджана, учащейся первого курса вуза, обнаружили в комнате общежития на улице Вучетича. При этом сотрудники правоохранительных органов не нашли следов насильственной смерти.

Кроме того, дверь в комнату была закрыта изнутри. По предварительным данным, девушка скончалась от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Тело направили в морг.

