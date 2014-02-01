Форма поиска по сайту

01 февраля 2014, 15:45

Общество

Митинг движения общежитий Москвы собрал около 200 человек

Фото: moscowmedia.net

Около 200 человек собрались на санкционированный митинг у метро "Улица 1905 года" с требованием прекратить махинации при расселении столичных общежитий.

Собравшиеся на площади Краснопресненской заставы держат в руках плакаты с адресами своих общежитий и обращениями к властям.

Члены Движения общежитий Москвы выступают против действий некоторых чиновников, которые снимают людей с очереди на улучшение жилищных условий за счет того, что делят общую площадь общежития на число жильцов и подгоняют показатели под социальные нормативы.

Отметим, что в январе 2014 года совет по правам человека при президенте России повторно отправил в министерство строительства и Минрегион рекомендации по решению проблем общежитий. "Мы будем добиваться реализации этих рекомендаций", - отметил на митинге представитель совета Евгений Бобров.

