09 февраля 2017, 14:50

Общество

Общежитие для студентов Первого меда сдадут весной 2017 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Студенты и аспиранты Первого медицинского университета имени Сеченова смогут въехать в новое общежитие весной 2017 года, сообщает Стройкомплекс Москвы. В здании уже идет отделка помещений и наладка инженерных систем.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, новостройка расположена по адресу: улица Озерная, владение 2А. Здание состоит из 10-этажного общежития и 9-этажного корпуса для малосемейных жителей на 357 квартир.

Общежитие будет гостиничного типа. В однокомнатных номерах разместят по два-три человека, в двухкомнатных – по четыре-пять, в трехкомнатных – по семь.

Квартиры для малосемейных жильцов будут двух типов: "однушки" – на одного-двух человек и "двушки" – на трех.

В общежитии также будут учебные классы для занятий, библиотека, кружковые, буфет, фитнес-центр, кухни и прачечная. Рядом с новостройкой появится открытая автостоянка на 62 машино-места.

При Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова планируется также создать индустриальный парк биомедицины.

Он позволит собрать в одном месте все важнейшие этапы создания биомедицинских препаратов – от разработки до опытного и мелкосерийного производства. Ученые смогут создавать как традиционные, так и генотерапевтические средства, а также клеточные и тканеинженерные конструкции.

Парк будет включать четыре крупных центра: фундаментальных исследований, трансляционной медицины, клинический и биомедицинского инжиниринга.

общежитие соцобъекты строительство и реконструкция

Главное

