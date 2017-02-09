Общежитие для студентов Первого меда сдадут весной 2017 года

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Студенты и аспиранты Первого медицинского университета имени Сеченова смогут въехать в новое общежитие весной 2017 года, сообщает Стройкомплекс Москвы. В здании уже идет отделка помещений и наладка инженерных систем.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, новостройка расположена по адресу: улица Озерная, владение 2А. Здание состоит из 10-этажного общежития и 9-этажного корпуса для малосемейных жителей на 357 квартир.

Общежитие будет гостиничного типа. В однокомнатных номерах разместят по два-три человека, в двухкомнатных – по четыре-пять, в трехкомнатных – по семь.

Квартиры для малосемейных жильцов будут двух типов: "однушки" – на одного-двух человек и "двушки" – на трех.

В общежитии также будут учебные классы для занятий, библиотека, кружковые, буфет, фитнес-центр, кухни и прачечная. Рядом с новостройкой появится открытая автостоянка на 62 машино-места.