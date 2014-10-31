Чупакабра из Подмосковья и СМС из могилы: что пишут СМИ о сверхъестественном

М24.ru завершает неделю Хэллоуина подборкой странных новостей их мира сверхъестественного: от подмосковного чупакабры до коттеджей, оборудованных на случай зомби-апокалипсиса.

В России

Зверь-вампир убивает домашних животных в Подмосковье

"Московский патруль": Животное-вампир напало на кроликов в Подмосковье

В прошлом году животных одной из подмосковных деревень растерзал вампир. Создание выходило на охоту по ночам и хладнокровно убивало кроликов, куриц. На утро хозяева находили безжизненные тушки животных. Наши коллеги с телеканала “Москва 24” провели расследование и выяснили, что виновником преступлений стала мистическая чупакабра.

Космические войска РФ не смогут противостоять пришельцам

Фото: ТАСС/Олег Иванов

В прошлом году мы узнали, что воздушно-космические войска России пока не готовы к борьбе с внеземными цивилизациями. По словам представителей Главного испытательного центра космического центра имени Титова, проблем пока достаточно на Земле и около планеты, поэтому задача воевать с инопланетянами еще не ставилась. Почему речь идет о борьбе, а не о сотрудничестве, например, не очень понятно.

Таинственный полтергейст навещает дочь, пережившую развод родителей

Кадр из фильма "Паранормальное явление 4"

Родители 12-летней Кристины развелись, и после этого девочку начал предследовать полтергейст. Каждый раз, когда Кристина приходила домой к маме, в квартире падала мебель, летали предметы, а на стенах туалета появлялись знаки ведьм. Мама девочки приглашала священников, уфологов и экстрасенсов. Эксперты разводили руками и советовали родителям привести в порядок психическое состояние дочери.

Инопланетяне умнее россиян

Фото: ТАСС/Киодо

Примерно четверть россиян уверена, что в ближайшие пятьдесят лет обитатели других планет и галактик наладят контакт с землянами. Эту информацию выяснили социологи. Более того, в соцопросах говорится, что этот контакт принесет жителям нашей планеты большую пользу, ведь раз инопланетяне смогут прилететь на Землю, то они умные, и научат чему-то полезному.

Страшный сон мужчины всколыхнул Ростов-на-Дону

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Житель Новочеркасска сообщил о том, что самолет Ростов-на-Дону - Москва заминирован. Специалисты задержали вылет на полтора часа, обыскали борт с собаками, но бомбы не нашли. Позже выяснилось, что звонившему теракт просто приснился. Теперь ему грозит уголовное наказание.

Пенсионера из Мурманской области воскресили сотрудники прокуратуры

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Сергею Захарову из Мурманской области по неизвестным ему причинам перестали платить пенсию. Оказывается, несколько лет назад на него по ошибке оформили свидетельство о смерти. Вернуться в мир живых Захарову помогла прокуратура.

Следы неизвестного существа нашли неподалеку от Москвы

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Инженер-биофизик уверен, что в одном из лесов Подмосковья обитает снежный человек. Об этом свидетельствуют царапины на коре деревьев. Вообще-то следы могли принадлежать и медведю, но биофизик отверг эту мысль.

В мире

В случае зомби-апокалипсиса спасутся только англичане

Проект дома с защитой от зомби, разработанный компанией Tigerlogcabins. Изображение: tigerlogcabins.com

В Англии начали продавать коттеджи для тех, кто готовится к зомби-апокалипсису. К кухне, ванной, гостиной и спальне прилагается забор против ходячих мертвецов, смотровая площадка, система видеонаблюдения и огород. Такое жилье обойдется всего в 69 тысяч фунтов стерлингов, что в переводе на рубли составит чуть больше, чем четыре с половиной миллиона. Даже дешевле квартиры в Москве.

Внучка получила СМС от умершей бабушки

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Британка Шери Эмерсон похоронила бабушку с ее любимым гаджетом – мобильником. Шери долго пыталась справиться с горем и продолжала отправлять сообщения умершей. В один день девушка получила ответ в духе: “Я присматриваю за вами”. Перепуганная Эмерсон начала разбираться, и выяснила, что сотовый оператор просто продал номер новому абоненту, а тот, в свою очередь, решил пошутить. Вышло не совсем удачно.

Клоуны держат в страхе юг Франции

Знаменитый злой клоун из фильма "Оно"

Несколько французов нарядились в клоунов и вышли на улицы. Правда, не просто так, а чтобы напугать прохожих. Для этого шутники подготовили биты, ножи и пистолеты. Под маской циркачей оказались обычные подростки, один из них уже получил условный срок.

Вирус Эбола превратил женщин в зомби

Вирус Эболы под микроскопом. Фото: ucsf.edu

Две умершие от вируса Эболы женщины восстали из мертвых за несколько часов до собственных похорон в Либерии, сообщают африканские СМИ. Односельчане и родственники в панике.

Ребенок с черными глазами вернулся в известную аномальную зону

Снимок медиума Кристины Хамлетт, на которым якобы изображен призрак девочки

В Британии заметили призрак десятилетней девочки с полностью черными глазами. По словам очевидцев, дух бродит в известной паранормальной зоне в районе болот, а впервые его видели еще в 80-е. Что он там делает и откуда пришел, выясняют исследователи паранормального.

Индиана Джонс нашел могилу болгарского вампира

Бред Питт в роли кровопийцы из фильма "Интервью с вампиром"

Болгарский ислледователь (его называют местным Индианой Джонсом) Никола Овчаров обнаружил могилу вампира. Как узнать, что останки принадлежат вампиру? Присмотритесь внимательнее: если из груди торчит стальной шип, то вы раскопали захоронение кровопийца, которого убили во время охоты на нечистую силу.

Непорочное зачатие змеи

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

В американском зоопарке самка питона отложила яйца в результате непорочного зачатия. Ученые полгода изучали феномен и не выяснили практически ничего. Размножение без партнера характерно для насекомых и некоторых рыб, в мире змей это лишь второй случай – первыми были удавы.