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Москва 24

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Общество

30 октября 2017, 09:00

Не надо делать "А.У.Е." рекламу. Эксперты – о борьбе с арестантской субкультурой

общество дети

Движение "А.У.Е." начало распространяться в России с 2014 года. Среди последователей "тюремной субкультуры" – множество детей. Как c этим бороться, рассказали порталу Москва 24 эксперты.

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

"Фарту масти!"

Движение "А.У.Е." ("арестантский уклад един" или "арестантско-уркаганское единство") началось с нескольких пабликов в соцсетях, посвященных тюремной тематике. Позднее на просторах Рунета появились и "тюремные" блогеры. Видеоролики одного из них набирают миллионы просмотров.

В мае этого года результаты воспитания детей арестантами дали соответствующие плоды: в Челябинске после фестиваля красок "Холи" группа детей набросилась на полицейских, выкрикивая в их адрес нецензурные оскорбления.

А в Забайкальском крае в некоторых школах появились "смотрящие", которые выбивали из детей деньги и сигареты на "общак", после чего передавали его в местные тюрьмы. Подробнее о том, что представляет из себя это явление, читайте в нашем материале.

Экстремизм и обращение в Генпрокуратуру

Среди тех, кто озаботился влиянием арестантской тематики на детей, – представители Русского академического фонда.

Валерия Райзман, зампред председателя организации, считает, что необходимо внести изменения в федеральный закон № 436 "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Такие информационные ресурсы должны признаваться экстремистскими, а их организаторы − нести ответственность согласно УК. Соответствующий запрос организация направила в адрес генерального прокурора России Юрия Чайки.

"А.У.Е." необходимо, безусловно, приравнять к экстремизму и всячески блокировать такие сообщества и распространение такой информации.
Валерия Райзман
зампред Русского академического фонда

Райзман добавила, что чем быстрее власти признают существование этого явления, тем эффективнее будет борьба с ним.

Фото: ТАСС/Георгий Копытин

Одними запретами сыт не будешь

Председатель фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Марина Гордеева считает, что в борьбе с распространением арестантской субкультуры одних запретов мало и признание таких сообществ экстремистскими не даст ожидаемого результата.

Гордеева подчеркнула, что движение "А.У.Е." особенно распространено в регионах с тяжелой социальной обстановкой и большим количеством исправительных учреждений − в Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской области, Бурятии.

Группы "А.У.Е." не являются организациями, а скорее представляют собой влияние криминальных кругов на молодежь, своеобразное рекрутирование новых членов.
Марина Гордеева
председатель Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Противопоставить криминальному образу жизни эксперт предлагает развитие экстремальных видов спорта и интересные для молодежи программы, которые будут направлять ее к самостоятельной и успешной жизни: профориентация, физкультура.

Вместе с тем Гордеева призывает осторожно работать с темой распространения "А.У.Е.", чтобы не делать ей дополнительной рекламы.

"Аккуратнее с этим надо, потому что иначе никакие государственные программы вот так зараз ничего не решат. И закон никогда не решит, если мы не поможем родителям научиться слушать своих детей", – заявила председатель фонда.

Разделяй и властвуй

Ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений Иван Климович считает, что прежде всего следует разделять субкультуру с ее внешними атрибутами и подростковый криминал.

Если мы говорим о подростковой преступности, то тут действительно нужно тушить пожар. Должны работать правоохранительные органы, и никакая профилактика здесь не поможет.
Иван Климович
Ведущий юрист Фонда поддержки пострадавших от преступлений

Что касается запрета пропаганды криминальной тематики, Климович считает, что такие меры могут привести к тому, что за картинку в интернете можно будет получить уголовную статью, а это неправильно.

В качестве альтернативы, считает Климович, на помощь могут прийти программы дополнительного образования, которые позволят занять детей чем-то полезным и сократят количество свободного времени, которое они будут проводить в интернете.

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