Новые купюры 200 и 2000 рублей. Как не стать жертвой фальшивомонетчиков

12 октября представили две новые российские денежные купюры − номиналом 200 и 2000 рублей.

Банкноты поступят в обращение только в декабре этого года, но уже сейчас мошенники пытаются нажиться на новых купюрах, обманывая невнимательных граждан. О том, как отличить оригинал от подделки, читайте в материале портала Москва 24.

200 рублей

Лицевая сторона банкноты 200 рублей. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Оборотная сторона банкноты 200 рублей. Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Преобладающий цвет банкноты 200 рублей – зеленый. На лицевой стороне изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе, а на оборотной – музей-заповедник "Херсонес Таврический". Также на “лице” банкноты сверху напечатан герб России, а в нижнем правом углу − QR-код, содержащий ссылку на сайт Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

На просвет

Фото: скриншот cbr.ru

При просвете лицевой стороны защитная нить выглядит как темная полоса со светлыми повторяющимися изображениями числа 200, выполненными микродеметаллизацией.

Фото: скриншот cbr.ru

Водяной знак расположен на светлом поле в правой части банкноты. На нем изображены памятник затопленным кораблям и число 200. Комбинированный водяной знак выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании с контрастными светлыми участками.

С помощью лупы

Фото: скриншот cbr.ru

В верхней и нижней частях лицевой стороны банкноты расположен негативный микротекст из повторяющихся слов "БАНКРОССИИ".

Фото: скриншот cbr.ru

В нижней части изображения Графской пристани на лицевой стороне банкноты расположен микротекст, состоящий из повторяющегося слова "СЕВАСТОПОЛЬ".

Фото: скриншот cbr.ru

Позитивный и негативный микротекст на лицевой стороне банкноты, состоящий из повторяющегося слова "СЕВАСТОПОЛЬ", расположен, соответственно, вдоль верхнего и нижнего краев бордюра, содержащего цифровое обозначение номинала.

Фото: скриншот cbr.ru

В нижней части изображения памятника затопленным кораблям на лицевой стороне банкноты расположен позитивный микротекст, состоящий из повторяющегося числа 200 и слова "РУБЛЕЙ".

Фото: скриншот cbr.ru

В нижней части изображения “Херсонеса Таврического” на оборотной стороне банкноты расположен негативный микротекст, состоящий из повторяющихся слов "ХЕРСОНЕСТАВРИЧЕСКИЙ".

Фото: скриншот cbr.ru

Стилизованное изображение карты Крыма на оборотной стороне банкноты образовано отдельными повторяющимися мелкими графическими элементами – числа 200 и микроизображений представителей флоры и фауны полуострова Крым.

Угол зрения

Фото: скриншот cbr.ru

При покачивании лицевой стороны банкноты от себя и к себе на фрагментах защитной нити двигаются вверх и вниз относительно друг друга светлые прямоугольные элементы. Под острым углом можно увидеть цветное изображение символа рубля на радужном фоне.

Фото: скриншот cbr.ru

На однотонном поле с лицевой стороны банкноты, содержащем слово "РОССИЯ", появляется при просмотре ее под острым углом число 200, каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.

Фото: скриншот cbr.ru

При просмотре лицевой стороны банкноты под острым углом виден символ рубля. В зависимости от расположения банкноты символ рубля выглядит светлым на темном фоне или темным на светлом фоне.

На ощупь

Фото: скриншот cbr.ru

На лицевой стороне банкноты − надпись "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ", цифровое обозначение номинала, надпись “ДВЕСТИ РУБЛЕЙ", а также штрихи с повышенным рельефом, воспринимаемым на ощупь, по краям банкноты.

Фото: скриншот cbr.ru

Кроме того, для слабовидящих граждан цифровое обозначение номинала банкноты – число 200 – выполнено в двух стилях: светлое число на темном фоне и темное число на светлом фоне.

Под ультрафиолетом

Лицевая сторона банкноты 200 рублей. Фото: скриншот cbr.ru

Оборотная сторона банкноты 200 рублей. Фото: скриншот cbr.ru

2000 рублей

Лицевая сторона банкноты 2000 рублей. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Оборотная сторона банкноты 2000 рублей. Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Преобладающий цвет банкноты 2000 рублей – синий. На лицевой стороне изображен Русский мост – вантовый мост во Владивостоке, соединяющий остров Русский с материковой частью города, с оборотной стороны изображен космодром Восточный. На “лице” банкноты слева вверху также напечатан герб России, а в нижнем правом углу − QR-код, содержащий ссылку на сайт Банка России с описанием защитных признаков банкноты.

На просвет

Фото: скриншот cbr.ru

Защитная нить на лицевой стороне купюры выглядит как темная полоса со светлыми повторяющимися надписями "ЦБ РФ", выполненными микродеметаллизацией.

Фото: скриншот cbr.ru

Водяной знак расположен на светлом поле в правой части лицевой стороны банкноты. На нем можно разглядеть Русский мост на фоне солнца и число 2000. Комбинированный водяной знак выполнен с плавными переходами от светлых участков к темным в сочетании с контрастными светлыми участками.

С помощью лупы

Фото: скриншот cbr.ru

В верхней и нижней частях лицевой и оборотной стороны банкноты расположен негативный микротекст, состоящий из повторяющихся слов "БАНКРОССИИ".

Фото: скриншот cbr.ru

В нижней части изображения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) расположен позитивный микротекст, состоящий из повторяющегося слова "ВЛАДИВОСТОК".

Фото: скриншот cbr.ru

Позитивный и негативный микротексты на лицевой стороне банкноты, состоящие из повторяющегося слова "ВЛАДИВОСТОК", расположены вдоль верхнего и нижнего краев бордюра с цифровым обозначением номинала – 2000.

Фото: скриншот cbr.ru

Горизонтально в нижней части банкноты с лицевой стороны расположен позитивный микротекст, состоящий из повторяющихся числа 2000 и слова "РУБЛЕЙ".

Фото: скриншот cbr.ru

В нижней части изображения космодрома с оборотной стороны банкноты расположен негативный микротекст, состоящий из повторяющихся слов "КОСМОДРОМВОСТОЧНЫЙ".

Фото: скриншот cbr.ru

Фоновое изображение оборотной стороны банкноты состоит из мелких графических элементов космической тематики.

Фото: скриншот cbr.ru

Карта Дальнего Востока на оборотной стороне банкноты образована отдельными повторяющимися мелкими графическими элементами − числом 2000 и микроизображениями представителей флоры и фауны Дальнего Востока.

Угол зрения

Фото: скриншот cbr.ru

При покачивании банкноты от себя и к себе на защитной нити лицевой стороны можно увидеть движение цифр вправо-влево относительно друг друга. Под острым углом можно увидеть цветные изображения символа рубля на радужном фоне. Кроме того, 3D-изображение символа рубля должно быть постоянно видно между изображениями номинала банкноты.

Фото: скриншот cbr.ru

На однотонном поле, содержащем слово "РОССИЯ", с лицевой стороны банкноты, если смотреть на нее под острым углом, появляется число 2000, каждая цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты на 180 градусов окраска каждой цифры меняется.

Фото: скриншот cbr.ru

При рассматривании лицевой стороны банкноты под острым углом виден символ рубля. В зависимости от расположения банкноты символ рубля выглядит светлым на темном фоне или темным на светлом фоне.

Фото: скриншот cbr.ru

При покачивании банкноты с лицевой стороны на изображение солнца перемещается яркое блестящее кольцо.

На ощупь

Фото: скриншот cbr.ru

На лицевой стороне банкноты − надпись "БИЛЕТ БАНКА РОССИИ", цифровое обозначение номинала, надпись “ДВЕ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ", а также штрихи, обладающие повышенным рельефом, воспринимаемым на ощупь, по краям банкноты.

Фото: скриншот cbr.ru

Кроме того, для слабовидящих граждан цифровое обозначение номинала банкноты – число 2000 – выполнено в двух стилях: светлое число на темном фоне и темное число на светлом фоне.

Под ультрафиолетом

Лицевая сторона банкноты 2000 рублей. Фото: скриншот cbr.ru