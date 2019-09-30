Инвесторы в помощь: кто оплачивает суд за москвичей?

"Судиться дешево не бывает!" – об этом знает каждый житель столицы. Самые дорогие юристы, самые долгие судебные процессы, самые громкие дела. В общем, защищать себя – это долго и дорого. Именно поэтому больше половины граждан не готовы идти в суд и молчат даже тогда, когда их права нарушили. Результаты исследований поражают – каждый четвертый россиянин пострадал от компаний-нарушителей, но 74% из них все равно отказываются судиться.



Полгода назад в Москве начал свою работу сервис гарантированного финансирования судебных процессов "Право требования", который помогает потребителям защитить свои права. Создатели сервиса – Роман Пивовар и Анна Комракова, узнав, что практика судебного финансирования хорошо развита в США, Англии, Австралии и получила невероятное развитие за рубежом, решили осуществить это и в России, а в первую очередь – в Москве.

"Право требования" занимается финансированием судебных процессов в сфере защиты прав потребителей — практикой, появившейся в нашей стране несколько лет назад. Суть в том, что человек, имеющий потенциальный иск к компании-нарушителю, но не имеющий денег или времени на суд, может обратиться в сервис, где его дело полностью профинансируют. Закроют все расходы, займутся подбором юристов и ведением дела. Клиент передает сервису право урегулировать с ответчиком спор, а взамен получает возможность защитить себя с помощью юристов, которых раньше могли позволить себе нанять только крупные столичные компании.



"Это законная практика. Мы полностью финансируем ведение дела, привлекаем лучших юристов Москвы и выплачиваем нашим клиентам гарантированный аванс – 10% от суммы требования. Этот аванс мы платим еще до суда и он остается у клиента даже в том случае, если его дело будет проиграно. Еще один плюс заключается в том, что мы основали сервис на базе собственного инвестиционного фонда – это значит, что на иск не претендуют несколько разных инвесторов. С самого начала человек работает только с нами – для него все просто и понятно", – рассказывает один из основателей сервиса Анна Комракова.



Создатели сразу заявили: сервис – коммерческий проект. Если дело будет выиграно, а деньги возмещены, сервис возьмет свою комиссию и компенсацию издержек. Если дело проиграют, деньгами рискует сам сервис – человек ничего не платит, а 10% аванса все равно остаются у него.

В работу "Право требования" берет только дела по защите прав потребителей – самое востребованное, по мнению сервиса, направление. "Право требования" сотрудничает с известными юридическими фирмами, самостоятельно покрывает все расходы и занимается процессом лично.

"Мотивация выиграть здесь максимальная, ведь только в случае победы сервис получит прибыль и не потеряет все, что вложил", – говорят его создатели.



"Конечно, это не благотворительность. Если мы выигрываем, то сервис забирает свою комиссию – 20% от выплаченных по факту денег. Еще около 20% уходит на компенсацию судебных издержек. Это немного, ведь сумма, которую суд присуждает к выплате, очень часто больше суммы требования. Об этом мы тоже подумали – получается так, что для человека сервис может оказаться либо бесплатным, либо даже прибыльным", – объясняет Роман Пивовар.



Как отмечают основатели сервиса, главное – это возможность не молчать, а отстоять свои права, заставив компанию-нарушителя ответить "по полной". "Клиенты сервиса, которые доверились "Праву требования" и не принимали никакого участия в судебных процессах, просто получили свои деньги, сэкономив при этом кучу времени и нервов", – говорят они.

Но бывает и так, что дело даже не доходит до суда – Анна с Романом и тут продумали, как помочь потребителям.



"Иногда ситуация складывается так, что с компанией-нарушителем можно договориться и уладить дело до суда, – объясняет Анна. – Поэтому мы запустили услугу досудебного урегулирования – юристы, с которыми мы сотрудничаем, занимаются бюрократической частью процесса (составление претензий, выдвижение требований и пр. – Прим. ред.) и договариваются с компаниями. Эта услуга уже пользуется большим спросом – люди все равно не горят желанием судиться, а горе-организации сами идут на мировую, когда узнают, что клиенты обратились в наш сервис".



Вводные в данном случае остаются те же – сервис привлечет юристов к работе, выплатит клиентам 10% от суммы требования и возьмет все на себя. Если получится уладить все мирно, человек неплохо сэкономит – от суммы, которую заплатит нарушитель, сервис возьмет только свои 20% комиссии, а судебных издержек здесь не будет.

Конечно, такая игра стоит свеч не для всех дел. У "Право требования" есть свои критерии, по которым они решают, возьмут они иск или будут вынуждены отказаться. Сервис берет в работу только те дела, которые соответствуют следующим критериям:

клиент – физическое лицо и живет в Москве;

сам иск – строго по защите прав потребителей;

сумма требования – не менее 100 000 рублей;

компания-ответчик – не банкрот и не мошенник;

Если все совпадает, можно обратиться в сервис, предоставить документы, получить 10% аванса и дожидаться финала. Человеку не придется тратить время и уйму денег на юристов, понятия не имея, чем закончится процесс. А сам сервис сможет помочь – законно и с большой заинтересованностью. Подать заявку на финансирование иска можно на официальном сайте сервиса pravotrebovaniya.ru

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