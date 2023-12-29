Вызов врача, оплата ЖКХ: какие цифровые сервисы помогут москвичам в праздники

Во время новогодних выходных многие учреждения столицы будут работать по измененному графику. Несмотря на это, горожане в любой момент смогут воспользоваться цифровыми сервисами и номерами круглосуточных служб. Рассказываем, куда обращаться, чтобы вызвать врача, проконсультироваться с ветеринаром или оплатить счета за ЖКХ.



Один звонок

Записаться к врачу. Оформить поход к доктору и получить информацию по вопросам здравоохранения (например, как пройти вакцинацию, продлить или закрыть больничный) можно по номеру 122 единой медицинской справочной службы Москвы. Чтобы запланировать или перенести визит к специалисту, оформить заявку на лабораторные исследования или уточнить график работы поликлиник, необходимо позвонить по телефону круглосуточной службы записи +7 (495) 539-30-00.

Задать вопрос ветеринарному врачу. Владельцы домашних питомцев могут проконсультироваться со специалистом по телефону круглосуточного контакт-центра +7 (495) 612-04-25.

Узнать расписание транспорта. Операторы контакт-центра "Московский транспорт" по телефонам +7 (495) 539-54-54 или 3210 всегда подскажут расписание и тарифы. Также по ним можно сообщить о забытых в поездке вещах.

Решить вопрос с ЖКХ. Жители Москвы могут получить консультацию по коммунальным вопросам и при необходимости оставить заявку на устранение неполадок в квартире или доме по номеру единого диспетчерского центра +7 (495) 539-53-53.

Узнать график учреждений. Ознакомиться с актуальным режимом работы городских ведомств и центров "Мои документы" можно в единой справочной службе правительства Москвы по номеру +7 (495) 777-77-77. Там же ответят на вопросы, связанные с ЖКХ, оформлением документов, в том числе пособий.

При возникновении сложностей c сервисом на портале mos.ru горожане могут обратиться в службу поддержки по телефону +7 (495) 539-55-55.



Помощь онлайн

В сервисе "Мои платежи" можно оплатить счета за коммунальные услуги, домашний интернет, городской телефон, мобильную связь, а также погасить штрафы.

С помощью сервиса "Вызов мастера" жители Москвы оставляют заявки на устранения неполадок в квартире или доме. Например, если прорвало трубу, перегорела лампочка в подъезде или сломался лифт. Причем вызвать специалиста можно не только для себя, но и родственника, если кто-то не может это сделать самостоятельно.

Для владельцев домашних животных есть сервис "Запись к ветеринарному врачу". Там можно забронировать время приема в государственной клинике или вызвать специалиста на дом.

Если вы решили на новогодних выходных перебраться в другое жилье, будет полезен сервис "Переезд в Москве". Там можно получить информацию, как найти центр госуслуг или другие нужные учреждения, как зарегистрироваться в новой квартире, прикрепиться к поликлинике, перевести ребенка в другую школу.

Избавиться от старой мебели, крупногабаритной бытовой техники и металлических предметов получится с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей". Погрузку предметов из квартиры можно организовать в будни, выходные или день в день, если оставить заявку до 18:00. За один раз вывозится до 20 крупногабаритных вещей.