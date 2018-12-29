"С неба падает звезда, и я кричу: "Шуба!" Истории новогодних чудес самых простых людей

В детстве каждый из нас верил во всемогущество Деда Мороза и удивительные чудеса, которые обязательно случаются, если хорошо себя вести. Но с годами вера в исполнение желаний практически пропадает, и мы все чаще списываем услышанные от других истории чудес на "детские сказки".

А ведь где-то в глубине души у каждого из нас горит маленький огонек надежды на новогоднее волшебство. Корреспондент портала Москва 24 поговорила с тремя счастливчиками, чьи желания самым невероятным образом сбылись под Новый год. После этого в чудо поверите и вы.

Выйти замуж и новую шубу

Таинство загадывания желаний на Новый год Настя Самсон подглядела у мамы, когда была еще ребенком. Под бой курантов мама с невероятной скоростью записывала что-то на небольшом клочке бумажки, затем поджигала, стряхивая пепел в бокал с шампанским, выпивала все до дна и расплывалась в благоговейной улыбке. До какого-то возраста Настя относилась к этому скептически, а потом решила поддержать ритуал и стала повторять его каждый год.

За все время практики девушка вывела эффективную стратегию выполнения обряда: желание нужно написать как можно более развернуто, но вместить слова в как можно меньшую бумажку, чтобы успеть все это сделать за 12 ударов курантов. Настя признается, что о вкусе шампанского в этот момент совершенно не думаешь. В голове только одно: лишь бы успеть!

В 2011 году наша героиня впервые загадала желание о том, что хочет выйти замуж и новую шубу. На тот момент ей было 24 года, многие подружки уже успели наладить семейную жизнь, а ее все замуж не звали. Да и с шубой никак не получалось:

Это желание так долго было в моей голове, что до сих пор, когда с неба падает звезда, я рефлекторно продолжаю выкрикивать "Шуба!", несмотря на то, что она мне уже не нужна.

В первый год Настино желание не исполнилось, хотя через два месяца после выпитого с пеплом шампанского она уже встретила интересного молодого человека по имени Валерий. Ребята познакомились на горнолыжном курорте. На следующий год она загадала то же самое, и пара стала встречаться. В 2013 Настя вновь записала на бумажке "Выйти замуж и новую шубу". С третьего раза ритуал сработал. Проснувшись в свой день рождения, Настя не обнаружила подарок на тумбочке у кровати, хотя по семейной традиции сюрприз всегда ждал именинника с утра. Несколько раз пнув своего молодого человека, она заставила его встать. Валерий покопался в тумбочке, достал косметичку, там лежала коробка от зубной пасты, а в ней уже другая, заветная, коробочка с помолвочным кольцом.

От восторга я выхватила у него кольцо и начала бегать по квартире с диким воплем: "Кольцо! Кольцо!"

Через пять минут девушка опомнилась, что предложение ей никто пока еще не сделал. Она вернулась к Валерию и протянула обратно кольцо со словами: "А теперь – говори". Немного волнуясь, но в то же время торжественно Валерий произнес: "Анастасия, не соблаговолите ли Вы провести со мной остаток жизни?" Конечно, она не раздумывая ответила "Да!"

Фото: семейный архив

И, куда бы вы подумали, молодожены поехали в свадебное путешествие? Конечно, в Грецию за норковой шубой! Модель выбирали долго, присматривались, искали лучшую. Нашли ровно такую, какую девушка описывала на бумажке и рисовала в своей голове.

По секрету Настя делится, что, благодаря новогоднему обряду, сбываются все ее желания, пусть и не сразу. Так, после свадьбы она стала мечтать о ребенке. Сначала загадала близнецов-сыновей, но не сложилось, потом одного сына – тоже нет, а на третий год уже согласилась на дочку, тогда и появилась на свет их красавица. В этот новый год молодая мама впервые расскажет дочери о семейной традиции, и они вместе загадают желание. В ритуале для двухлетней малышки будет только один измененный нюанс: вместо шампанского она бросит "желанный" пепел в обычный сок.

Папа на Новый год

Эта история произошла с Евгенией Дейнего в 90-е годы, когда она училась еще в начальных классах. Сегодня это уже успешная, молодая женщина, но тот случай из детства остался в ее памяти как самое необыкновенное и единственное в жизни чудо.

До четырех лет девочка жила со своей семьей в Томске, но вскоре отношения между родителями накалились, и ситуация привела к разводу. Оба взрослых начали активно налаживать личную жизнь, и маленькая Женя оказалась предоставлена сама себе. Тогда ее бабушка и дедушка, живущие в соседнем селе Кожевниково, решили забрать внучку к себе.

Фото: семейный архив. Женя в детстве.

Там девочка начала ходить в детский сад, а затем и в школу. Женя всегда особенно тянулась к папе, и каждые каникулы мечтала, что он приедет и заберет ее с собой в большой, теплый дом. Иногда папа навещал ее в деревне, дарил подарки или забирал к себе на несколько дней. Но в те новогодние праздники было решено, что Женя останется праздновать с бабушкой и дедушкой, и никуда не поедет. В итоге вечер 31 декабря прошел довольно скучно: девочка зашла к соседям, где жила ее подружка, поела салаты, вернулась домой и просто легла спать.

Первого января взрослые продолжали веселое застолье, а маленькая Женя сидела одна в комнате и мечтала, что за ней приедет папа и заберет на каникулы к себе. Даже раскладывала пасьянс с вопросом, сбудется или не сбудется желание? Взрослым было совсем не до нее. Так прошел целый день, наступило второе января, а малышка все ходила по комнате, выглядывала в окно, выискивая глазами отца, но кроме огромных сугробов и ледяных снежинок, никого там не находила.

В тот день я вспомнила всех Дедов Морозов, Бога – всех на свете. Я просто без остановки повторяла: "Пожалуйста, пусть в три часа дня к нам постучат, я открою дверь, и там будет стоять мой папа!"

Девочка повторяла эту фразу в голове тысячи раз на протяжении нескольких часов подряд: "Пусть придет папа, пусть в три часа дня постучат в дверь и придет папа".

И тут произошло невероятное. Ровно 15:00, стук в дверь. Девочка выбегает из зала в проходную и просто застывает на месте от изумления. На пороге стоит ее отец: "Доча, собирайся, я приехал за тобой".

Это казалось совершенно фантастическим! Ведь в 90-е годы в селе не было никакой связи и телефонов, вся коммуникация осуществлялась посредством обычных писем и местного почтальона. Из маленького сибирского населенного пункта отцу, живущему в другом городе, никак не могли быстро сообщить о желании дочери, да и Женя об этом никому не рассказывала. Свершилось настоящее чудо, воспоминания о котором у героини до сих пор вызывают мурашки по телу. В тот момент Женя бросилась в объятия к отцу и заплакала, а он поднял ее на руки и крепко прижал к себе.

Тогда мне казалось, что такого в жизни не бывает, и никто тебя не слышит. Но когда увидела папу, то подумала, что все-таки в Новый год чудеса сбываются, если очень сильно этого захотеть.

Фото: личный архив

С папой и его новой семьей они отлично провели новогодние каникулы: много гуляли по сверкающему праздничными огнями городу, дружно катались с горок и устраивали совместные ужины. Рождество 7 января тоже встретили все вместе.

Сегодня Евгения живет в своей квартире, работает инженером в нефтегазовой области и все еще верит, что чудо обязательно произойдет, если его ждать. Самым главным желанием девушки на этот Новый год будет счастливое замужество и рождение ребенка. Мужчины, обратите внимание на эффектную леди: может, в вашей жизни в наступающем году тоже произойдет волшебство?

Встреча в новогоднюю ночь

По традиции, Марина Медведева всегда встречала Новый год в родном городе Мегионе в кругу своей семьи: с родителями и сестрой Настей, которая старше ее на четыре года. Даже несмотря на пять лет студенческой жизни в Ханты-Мансийске, она всегда непременно приезжала на новогодние праздники домой.

Конечно, желания в ночь с 31 декабря на 1 января девушка загадывала всегда, но были они какими-то уж очень бытовыми или материальными: то похудеть, то на море слетать. После окончания университета Марина стала задумываться о чем-то более глобальном: захотелось серьезных отношений, семью и детей. По признаниям девушки, за все время университета "кандидаты попадались все как-то не те", поэтому личную жизнь до 22 лет построить не удалось. Да и старшая сестра, которой на тот момент было 26 лет, тоже пока была не замужем.

В 2011 году семья вновь собралась на новый год вместе, и тогда Марина под бой курантов загадала, чтобы все были счастливы, и каждый член семьи нашел именно свое счастье. Прозвучал последний, двенадцатый удар курантов. Звон бокалов, шампанское, и вроде все как обычно, но не тут-то было.

Решив продолжить праздник, сестры поехали в боулинг, где их уже ждали подружки – "бабсовет", как называет девичью тусовку сама Марина. За исключением их дружной компании из восьми девушек, в заведении больше никого не было. Поэтому пришлось активно веселиться самим, и вроде девушки не особо страдали от недостатка мужского внимания. Но все изменилось, когда на пороге появилась еще одна компания, по невероятному стечению обстоятельств состоящая из одних парней!

Фото: семейный архив. В новогоднюю ночь.

Безусловно, обе стороны сильно удивились и несказанно обрадовались такому счастью. Когда еще может выпасть шанс, что две компании одиноких девушек и парней случайно встретятся в одном месте? Только в новогоднюю ночь! Веселье в мгновение стало вдвойне ярче и громче.

Среди пришедших мужчин оказался парень Динар, с которым Марина несколько раз пересекалась в городе у общих знакомых. Но в эту волшебную ночь между ними возникла настоящая искра. Молодые люди сразу потянулись друг к другу и почувствовали невероятное притяжение.

Не знаю, волшебство это было или шампанское, но когда он начал мне улыбаться, я просто растаяла.

На протяжении нескольких часов Марина и Динар не отходили друг от друга – хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Но наступило утро, все стали разъезжаться по домам, и как-то получилось, что Марина не оставила свои контакты Динару...

Но чудо не могло на этом закончиться. Первого января Марину нашел друг Динара и пригласил в их компанию на продолжение торжества. Так все и завертелось. Девушка не верила в то, что загаданное ей желание настолько молниеносно исполнилось, лишь смотрела на своего возлюбленного и думала: "Где же ты раньше шатался?"

На удивление, сестра тоже нашла свое счастье, будущего мужа, буквально через неделю. А родители после долгих лет работы наконец-то поехали в отпуск. Для них это было настоящим праздником! В итоге получилось, что искреннее желание Марины, чтобы каждый член семьи нашел свое счастье, – сбылось. Сестры вышли замуж, а родители получили долгожданный отпуск.

Фото: семейный архив

Через полтора года Марина стала Гильмутдиновой. Через два года у супругов родился первый сын, еще через два – второй. Теперь дети тоже загадывают желания, вслух Деду Морозу. Старший в этом году найдет под елкой робота-конструктор, а для младшего, пока он не умеет говорить, мама попросила у Дедушки Мороза игрушку-фуру с машинками.

Марина считает, что все мысли материальны. Нужно просто верить, что чудеса случаются. А, как показали истории наших героев, они действительно случаются. Ведь если не верить в хорошее, во что еще нам остается верить?

Наталья Лоскутникова