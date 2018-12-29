"С неба падает звезда, и я кричу: "Шуба!" Истории новогодних чудес самых простых людей

В детстве каждый из нас верил во всемогущество Деда Мороза и удивительные чудеса, которые обязательно случаются, если хорошо себя вести. Но с годами вера в исполнение желаний практически пропадает, и мы все чаще списываем услышанные от других истории чудес на "детские сказки".
А ведь где-то в глубине души у каждого из нас горит маленький огонек надежды на новогоднее волшебство. Корреспондент портала Москва 24 поговорила с тремя счастливчиками, чьи желания самым невероятным образом сбылись под Новый год. После этого в чудо поверите и вы.
Выйти замуж и новую шубу
Таинство загадывания желаний на Новый год Настя Самсон подглядела у мамы, когда была еще ребенком. Под бой курантов мама с невероятной скоростью записывала что-то на небольшом клочке бумажки, затем поджигала, стряхивая пепел в бокал с шампанским, выпивала все до дна и расплывалась в благоговейной улыбке. До какого-то возраста Настя относилась к этому скептически, а потом решила поддержать ритуал и стала повторять его каждый год.
За все время практики девушка вывела эффективную стратегию выполнения обряда: желание нужно написать как можно более развернуто, но вместить слова в как можно меньшую бумажку, чтобы успеть все это сделать за 12 ударов курантов. Настя признается, что о вкусе шампанского в этот момент совершенно не думаешь. В голове только одно: лишь бы успеть!
В 2011 году наша героиня впервые загадала желание о том, что хочет выйти замуж и новую шубу. На тот момент ей было 24 года, многие подружки уже успели наладить семейную жизнь, а ее все замуж не звали. Да и с шубой никак не получалось:
Фото: семейный архив. Та самая шуба.
В первый год Настино желание не исполнилось, хотя через два месяца после выпитого с пеплом шампанского она уже встретила интересного молодого человека по имени Валерий. Ребята познакомились на горнолыжном курорте. На следующий год она загадала то же самое, и пара стала встречаться. В 2013 Настя вновь записала на бумажке "Выйти замуж и новую шубу". С третьего раза ритуал сработал. Проснувшись в свой день рождения, Настя не обнаружила подарок на тумбочке у кровати, хотя по семейной традиции сюрприз всегда ждал именинника с утра. Несколько раз пнув своего молодого человека, она заставила его встать. Валерий покопался в тумбочке, достал косметичку, там лежала коробка от зубной пасты, а в ней уже другая, заветная, коробочка с помолвочным кольцом.
Через пять минут девушка опомнилась, что предложение ей никто пока еще не сделал. Она вернулась к Валерию и протянула обратно кольцо со словами: "А теперь – говори". Немного волнуясь, но в то же время торжественно Валерий произнес: "Анастасия, не соблаговолите ли Вы провести со мной остаток жизни?" Конечно, она не раздумывая ответила "Да!"
И, куда бы вы подумали, молодожены поехали в свадебное путешествие? Конечно, в Грецию за норковой шубой! Модель выбирали долго, присматривались, искали лучшую. Нашли ровно такую, какую девушка описывала на бумажке и рисовала в своей голове.
По секрету Настя делится, что, благодаря новогоднему обряду, сбываются все ее желания, пусть и не сразу. Так, после свадьбы она стала мечтать о ребенке. Сначала загадала близнецов-сыновей, но не сложилось, потом одного сына – тоже нет, а на третий год уже согласилась на дочку, тогда и появилась на свет их красавица. В этот новый год молодая мама впервые расскажет дочери о семейной традиции, и они вместе загадают желание. В ритуале для двухлетней малышки будет только один измененный нюанс: вместо шампанского она бросит "желанный" пепел в обычный сок.
Папа на Новый год
Эта история произошла с Евгенией Дейнего в 90-е годы, когда она училась еще в начальных классах. Сегодня это уже успешная, молодая женщина, но тот случай из детства остался в ее памяти как самое необыкновенное и единственное в жизни чудо.
До четырех лет девочка жила со своей семьей в Томске, но вскоре отношения между родителями накалились, и ситуация привела к разводу. Оба взрослых начали активно налаживать личную жизнь, и маленькая Женя оказалась предоставлена сама себе. Тогда ее бабушка и дедушка, живущие в соседнем селе Кожевниково, решили забрать внучку к себе.
Там девочка начала ходить в детский сад, а затем и в школу. Женя всегда особенно тянулась к папе, и каждые каникулы мечтала, что он приедет и заберет ее с собой в большой, теплый дом. Иногда папа навещал ее в деревне, дарил подарки или забирал к себе на несколько дней. Но в те новогодние праздники было решено, что Женя останется праздновать с бабушкой и дедушкой, и никуда не поедет. В итоге вечер 31 декабря прошел довольно скучно: девочка зашла к соседям, где жила ее подружка, поела салаты, вернулась домой и просто легла спать.
Первого января взрослые продолжали веселое застолье, а маленькая Женя сидела одна в комнате и мечтала, что за ней приедет папа и заберет на каникулы к себе. Даже раскладывала пасьянс с вопросом, сбудется или не сбудется желание? Взрослым было совсем не до нее. Так прошел целый день, наступило второе января, а малышка все ходила по комнате, выглядывала в окно, выискивая глазами отца, но кроме огромных сугробов и ледяных снежинок, никого там не находила.
Девочка повторяла эту фразу в голове тысячи раз на протяжении нескольких часов подряд: "Пусть придет папа, пусть в три часа дня постучат в дверь и придет папа".
И тут произошло невероятное. Ровно 15:00, стук в дверь. Девочка выбегает из зала в проходную и просто застывает на месте от изумления. На пороге стоит ее отец: "Доча, собирайся, я приехал за тобой".
Это казалось совершенно фантастическим! Ведь в 90-е годы в селе не было никакой связи и телефонов, вся коммуникация осуществлялась посредством обычных писем и местного почтальона. Из маленького сибирского населенного пункта отцу, живущему в другом городе, никак не могли быстро сообщить о желании дочери, да и Женя об этом никому не рассказывала. Свершилось настоящее чудо, воспоминания о котором у героини до сих пор вызывают мурашки по телу. В тот момент Женя бросилась в объятия к отцу и заплакала, а он поднял ее на руки и крепко прижал к себе.
С папой и его новой семьей они отлично провели новогодние каникулы: много гуляли по сверкающему праздничными огнями городу, дружно катались с горок и устраивали совместные ужины. Рождество 7 января тоже встретили все вместе.
Сегодня Евгения живет в своей квартире, работает инженером в нефтегазовой области и все еще верит, что чудо обязательно произойдет, если его ждать. Самым главным желанием девушки на этот Новый год будет счастливое замужество и рождение ребенка. Мужчины, обратите внимание на эффектную леди: может, в вашей жизни в наступающем году тоже произойдет волшебство?
Встреча в новогоднюю ночь
По традиции, Марина Медведева всегда встречала Новый год в родном городе Мегионе в кругу своей семьи: с родителями и сестрой Настей, которая старше ее на четыре года. Даже несмотря на пять лет студенческой жизни в Ханты-Мансийске, она всегда непременно приезжала на новогодние праздники домой.
Конечно, желания в ночь с 31 декабря на 1 января девушка загадывала всегда, но были они какими-то уж очень бытовыми или материальными: то похудеть, то на море слетать. После окончания университета Марина стала задумываться о чем-то более глобальном: захотелось серьезных отношений, семью и детей. По признаниям девушки, за все время университета "кандидаты попадались все как-то не те", поэтому личную жизнь до 22 лет построить не удалось. Да и старшая сестра, которой на тот момент было 26 лет, тоже пока была не замужем.
В 2011 году семья вновь собралась на новый год вместе, и тогда Марина под бой курантов загадала, чтобы все были счастливы, и каждый член семьи нашел именно свое счастье. Прозвучал последний, двенадцатый удар курантов. Звон бокалов, шампанское, и вроде все как обычно, но не тут-то было.
Решив продолжить праздник, сестры поехали в боулинг, где их уже ждали подружки – "бабсовет", как называет девичью тусовку сама Марина. За исключением их дружной компании из восьми девушек, в заведении больше никого не было. Поэтому пришлось активно веселиться самим, и вроде девушки не особо страдали от недостатка мужского внимания. Но все изменилось, когда на пороге появилась еще одна компания, по невероятному стечению обстоятельств состоящая из одних парней!
Безусловно, обе стороны сильно удивились и несказанно обрадовались такому счастью. Когда еще может выпасть шанс, что две компании одиноких девушек и парней случайно встретятся в одном месте? Только в новогоднюю ночь! Веселье в мгновение стало вдвойне ярче и громче.
Среди пришедших мужчин оказался парень Динар, с которым Марина несколько раз пересекалась в городе у общих знакомых. Но в эту волшебную ночь между ними возникла настоящая искра. Молодые люди сразу потянулись друг к другу и почувствовали невероятное притяжение.
На протяжении нескольких часов Марина и Динар не отходили друг от друга – хотелось, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Но наступило утро, все стали разъезжаться по домам, и как-то получилось, что Марина не оставила свои контакты Динару...
Но чудо не могло на этом закончиться. Первого января Марину нашел друг Динара и пригласил в их компанию на продолжение торжества. Так все и завертелось. Девушка не верила в то, что загаданное ей желание настолько молниеносно исполнилось, лишь смотрела на своего возлюбленного и думала: "Где же ты раньше шатался?"
На удивление, сестра тоже нашла свое счастье, будущего мужа, буквально через неделю. А родители после долгих лет работы наконец-то поехали в отпуск. Для них это было настоящим праздником! В итоге получилось, что искреннее желание Марины, чтобы каждый член семьи нашел свое счастье, – сбылось. Сестры вышли замуж, а родители получили долгожданный отпуск.
Через полтора года Марина стала Гильмутдиновой. Через два года у супругов родился первый сын, еще через два – второй. Теперь дети тоже загадывают желания, вслух Деду Морозу. Старший в этом году найдет под елкой робота-конструктор, а для младшего, пока он не умеет говорить, мама попросила у Дедушки Мороза игрушку-фуру с машинками.
Марина считает, что все мысли материальны. Нужно просто верить, что чудеса случаются. А, как показали истории наших героев, они действительно случаются. Ведь если не верить в хорошее, во что еще нам остается верить?
Наталья Лоскутникова