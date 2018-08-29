Как развивается система помощи пожилым людям в столице

Программа помощи пожилым москвичам на дому развивается в столице. Городские власти также модернизируют столичные пансионаты, делая их более удобными для постояльцев и посетителей. Отдельное внимание уделяют медицинскому патронажу.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Что город может предложить пожилым жителям

В столице проживают около трех миллионов пенсионеров, 418,5 тысячи – старше 80 лет, а 591 – долгожители старше 100 лет. Социальные услуги и адресную помощь пожилым людями оказывают 37 территориальных центров социального обслуживания (ТЦСО) с 95 филиалами, в которых работают более восьми тысяч социальных работников. Они помогают на дому 130 тысячам граждан, частично потерявшим способность к самообслуживанию. Речь идет о бытовых, медицинских, реабилитационных и психологических услугах.

Разовыми и срочными сервисами граждан обеспечивает "Мобильная социальная служба". Ее сотрудники помогают 23 тысячам остронуждающихся жителей столицы. Еще около 30 тысяч пенсионеров подключены к системе "тревожная кнопка".

Около 700 пожилых горожан получают услуги по уходу от Службы сиделок при Московском доме ветеранов войн и Вооруженных сил. Одинокие и одиноко проживающие инвалиды и участники Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не могут посещать санаторно-курортные учреждения становятся участниками программы "Санаторий на дому". В 2018 году запланировано обслуживание шести тысяч ветеранов.

Кроме того, в городе работают 35 учреждений стационарного социального обслуживания, включая 11 пансионатов для ветеранов войны и труда, 20 психоневрологических интернатов и четыре учреждения заездного типа: Социально-реабилитационный центр ветеранов войн и Вооруженных сил, пансионат "Никольский парк", Пансионат для инвалидов по зрению и Комплекс социальных жилых домов.

В стационарах проживают более 16,2 тысячи человек. Там есть лечебно-диагностическая база с кабинетами врачей, физиотерапии и массажа, а также клиническими лабораториями. К услугам постояльцев тренажерные залы, офтальмологи и стоматологи, аптеки и другие медицинские и сопутствующие услуги.

Создана инфраструктура для культурного досуга и спорта: легкой атлетики, настольного тенниса, плавания, волейбола, баскетбола, мини-футбола, бадминтона и других.

Ежегодно пожилые люди проходят углубленный медицинский осмотр. В учреждениях работает 31 врач-гериатр, оборудованы более 100 отделений милосердия, которые обслуживают около шести тысяч маломобильных и лежачих пациентов. Там есть спецоборудование: передвижные опоры, кровати, современная сантиарно-гигиеническая инфраструктура и подъемные устройства.

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Медицинская помощь старшему поколению

Одной из новинок 2017–2018 года стала система медицинского патронажа на дому для пожилых маломобильных пациентов. Служба работает в 46 взрослых поликлиниках города и насчитывает 134 врача и 273 сотрудника среднего медицинского персонала. Они следят за здоровьем более 56,7 тысячи пациентов.

Еще одной новой программой стала программа "Хроники". Врачи наблюдают пожилых людей, страдающих несколькими хроническими заболеваниями. Им оказывают помощь более 800 медиков. В программе участвуют более 202 тысячи человек.

Паллиативную помощь в амбулаторных условиях предоставляют 50 государственных медицинских организаций, включая Московский многопрофильный центр паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы (ММЦПП), созданный в 2015 году. Всего – 69 кабинетов, которые ежегодно посещают более 12 тысяч пациентов. В систему входят и 12 выездных служб. На дому в 2017 году обслуживание получили около 11 тыяч. пациентов. Стационарную помощь оказывают в 15 лечебных учреждениях, суммарно на 1127 коек. За семь месяцев 2018 года паллиативную помощь оказали 7 871 взрослому пациенту.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Социальная поддержка старшего поколения

Жизнь столичных пенсионеров облегчают и льготы от городских властей. Региональную социальную доплату к пенсии получают более двух миллионов человек. С 1 января 2018 года городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров увеличен на 21 процента – с 14 500 до 17 500 рублей.

Кроме того, столичные пенсионеры могут бесплатно ездить на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), с 1 августа в перечень входят пригородные электрички. В сфере стоматологии они имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, оплатить нужно лишь стоимость драгоценных металлов и металлокерамики.

Неработающие пенсионеры – при наличии медицинских показаний – могут получать бесплатные санаторно-курортные путевки, а также возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом дальнего следования к месту лечения и обратно. Инвалиды, участники ВОВ, труженики тыла, реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических репрессий имеют право дна дополнительные льготы. Все льготники освобождены от уплаты взноса на капитальный ремонт.

Кроме того, граждане старшего поколения могут получить адресную социальную помощь – материальную, продовольственную, вещевую. Ежегодно ее оказывают более 300 тысячам москвичей.

Досуг пенсионеров в городе скрашивают с помощью программы "Московское долголетие". Пенсионеры могут участвовать в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях. В настоящее время в проекте участвуют более 115 тысяч москвичей.