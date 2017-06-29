Кризис "снежного" возраста: можно ли спрятаться от старости

Старости боятся, потому что она несет с собой все то, чего человек в течение жизни старается избегать: морщины, потерю финансовой независимости, болезни... Но так или иначе старость придет, не спросив, готовы мы к ней или нет. Так может, стоит посмотреть в глаза своим страхам? Колумнист m24.ru Анна Кудрявская-Панина рассуждает о страхе старости у молодых.

Фото: YAY/ТАСС

Когда-то давно мы с коллегой и подругой Иркой придумали себе старость. И она была прекрасной. Там – в идеальном будущем – две благообразные старушки с солнечными зонтиками-тростями и в длинных юбках с кружевами ходили по музеям и театрам, ужинали в кафе обязательно с бокалом вина и строили глазки таким же седовласым кавалерам. Не могу сказать, что сейчас я хотела бы именно так провести свои последние годы. Но та придуманная старость не была страшной, в ней не было болезней, бедности и прочих пугающих атрибутов "снежного" возраста. И это и делало ее идеальной.

Старость идеальная, примерно такая, как я описала выше, в представлении человека сильно диссонирует со старостью, которая бросается в глаза заголовками желтых публикаций типа "Умершую в одиночестве пенсионерку нашли спустя месяц из-за кричавшей кошки", жуткими разоблачающими статьями в серьезных СМИ об ужасах, царящих в домах престарелых, бабульками у метро, продающими весной ландыши, а зимой вязаные носки, стариками в супермаркете, подслеповато разглядывающими ценники и мелочь в руке...

А еще старость может быть с деменцией, инвалидным креслом, недержанием... А может и не быть. Но совершенно точно старость не приходит без морщин.

Моя подруга, которой слегка за сорок, переставила мебель в комнате по одной простой причине: кровать стояла напротив зеркального шкафа. И каждое утро становилось для нее недобрым: ей не нравилось то, что она видела в зеркале, ее это пугало. Другая подруга не вылезает из косметических салонов. Я могу ошибаться, но, кажется, она уже перепробовала все антиэйдж-процедуры. Она не хочет стареть. Точней, она не хочет казаться старой, хотя понимает, что на двадцать она уже давно не выглядит, а еще через -дцать лет при всем желании и возможностях медицины и косметологии не будет выглядеть даже на сорок. И ей это придется принять. Принять себя старую.

В желании хорошо выглядеть, безусловно, нет ничего плохого. Человек волен делать со своим телом все, что угодно. Проблемы возникают тогда, когда он начинает предъявлять претензии к телам чужим.

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В свое время стал сенсацией фотопроект "Олдушка": фотограф из Омска снимал интересных пожилых людей, встреченных на улице, и публиковал их фото в своем блоге. И, о, чудо, и наши - российские - пенсионеры, оказывается, могут выглядеть стильно. О, откровение, старость может быть красивой! При этом совсем необязательно колоть ботокс во все места или одеваться от Dolce & Gabbana. Сейчас "Олдушка" – это модельное агентство. И вот не так давно модель шестидесяти одного года снялась в рекламе нижнего белья. Реакция соцсетей: от искреннего восхищения до хамского неприятия. "Рекламка для геронтофилов, бггг" - гнусно хихикает один юзер, "Ага, как будто без этих обвисших складок на животе трусы нельзя отрекламировать", - вторит ему другой. "Эстетика обвисших сисек, блин", – подтягивается третий.

Хочется задать только один вопрос: эти люди действительно решили умереть молодыми? Или они в шестьдесят немедленно переоденутся в панталоны с начесом? Или свято верят в то, что встретят старость с внешностью и формами фотомодели?

Принять себя и свою будущую обычную старость со всеми ее внешними атрибутами, оказывается, очень непросто. Старость, согласно, нынешним общественным "нормативам", тоже обязана быть глянцевой. Пример тому эксперимент с "модным пенсионером", когда обычного московского пожилого мужчину превратили в икону стиля, наслаждающуюся на заслуженном отдыхе dolce vita (самое время вспомнить старушек из начала текста). Его аккаунт в инстаграме приобрел бешеную популярность. Идеальную гламурную старость публика посчитала красивой и достойной восхищения и тысяч "лайков". Да, старость может быть и такой.

Но старость как данность, как факт, как то, чего, если повезет, не избежит никто из нас, старость с болезнями и морщинами - современный человек принять не готов. Успешным может быть только молодой, здоровый и красивый - накрепко вросший в общественное сознание стереотип. Вполне оправданно вросший. А старость прочно ассоциируется с морщинами, немощью, беспомощностью, нищетой и одиночеством. Тоже вполне оправдано, увы. И это пугает. Не всех. Но многих. А то, что пугает, человек не хочет видеть. Поэтому - старикам здесь не место.

Фото: ТАСС/YAY/Vlad Podkhlebnik

Рунет долго обсуждал, фейк или не фейк - новость про практически девяностолетнюю бабу Лену из Красноярска, которая путешествует на свою крошечную пенсию и доход от продажи цветов (ужель те самые ландыши?!) по миру. Пока шли споры, старушка бодро давала интервью и позировала фотографам. Такая старость тоже может быть.

У моего стилиста есть клиентка, очень пожилая женщина, которая приходит к ней раз в месяц подправить стрижку, в этом же салоне регулярно делает маникюр и педикюр. Недавно она решилась на "химию", чтобы укладка всегда была на высоте. На комплименты и восторженные комментарии сотрудниц салона отшучивается: "А вдруг помру, придут родственники, а я лежу вся такая красивая". И такая старость тоже может быть.

Чтобы принять свою будущую старость, какой бы она ни была, нужно сначала суметь принять чужую. Как бы банально это ни звучало, но как ты относишься к пожилым людям сейчас, так, возможно, будут относиться и к тебе. Если ты считаешь старость отвратительной, твоя старость такой и будет. Если ты будешь улыбаться старости, она улыбнется тебе в ответ.

Недалеко от моего дома есть летняя веранда одного из сетевых кафе, как-то мы с мужем пили там кофе и пережидали дождь. На веранде, кроме нас и официанта, не было никого. Скромно одетая старушка присела на стул у крайнего ко входу столика, виновато сказала официанту: "Я на минутку присяду? Чуть-чуть передохну. Может, и дождь стихнет". Молодой официант улыбнулся ей и скрылся в подсобном помещении, а через минуту принес оттуда чашку чая и печеньку. Старость может быть любой. И относиться к ней можно по-разному.

Мои друзья регулярно ездят в дом престарелых, отвозя туда кучу необходимых вещей и подарков одиноким старикам, собранных десятками неравнодушных молодых людей. Так тоже можно относиться к старости. Моя однокашница моет окна своим пожилым соседям, просто для того, чтобы они смотрели на мир из чистого окна. Я не знаю, боятся ли старости эти люди, но они точно от нее не прячутся.

В парке Горького открылась выставка "Олдушка: стильный возраст"

Скрыться от старости, убежать от нее не выйдет. Она настигнет всех, кто до нее доживет: и тех, кто готов ее принять, и тех, кто пытался всю жизнь спрятаться, закрыть глаза, тех, кто считал старость отвратительной и недостойной попадаться на глаза молодым и успешным. Мы не можем повысить пенсии, не всегда можем поправить здоровье, но мы точно можем изменить свое отношение к старости, чужой и своей. Идеальной старости не бывает. Но как и каким встретить свой "снежный" возраст, решать только нам. Бояться своего отражения в зеркале или улыбаться ему.

Я не знаю, какой будет моя старость, но мне нравится смотреть на фото стариков, на их молодые глаза и добрые улыбки (пусть даже не со всеми зубами). Красота - это не только свежая кожа и упругое тело. Я улыбаюсь им в ответ и, даже кажется, вижу себя через годы на этих снимках. И надеюсь, что когда-то кто-то юный точно так же улыбнется и мне. Потому что будет знать, что возраст – это всего лишь цифры.