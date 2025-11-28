Юрист Хмелевской: за непрошеные интимные фото может грозить до 5 лет колонии

В России предложили ввести ответственность за рассылку интимных изображений без согласия. Как сейчас регулируются такие случаи и можно ли защитить себя от нежелательных сообщений, разбиралась Москва 24.

Нужен штраф?

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили установить в РФ административную ответственность за рассылку изображений интимного характера без согласия получателя. Обращение уже направлено министру юстиции Константину Чуйченко.

В нем парламентарии указали на участившиеся обращения женщин, сталкивающихся с рассылкой интимных материалов не только в личных сообщениях в соцсетях, но и в общественных местах, включая метро, где передача файлов осуществляется через технологии беспроводной связи.

По словам депутатов, пострадавшие испытывают серьезный психологический стресс, но редко обращаются в правоохранительные органы, считая уголовное преследование чрезмерной мерой либо сомневаясь в эффективности таких обращений.

Авторы инициативы также отметили, что существующая судебная практика лишь в исключительных случаях квалифицирует подобные действия как распространение порнографии по статье 242 УК РФ.

В своем телеграм-канале Даванков обратил внимание на то, что, несмотря на частые шутки общества в сторону данной темы, получать нежелательные интимные фотографии могут не только женщины, но и несовершеннолетние.



Владислав Даванков вице-спикер Но все-таки два года тюрьмы – слишком строгое наказание за непристойное поведение. К тому же ни полиция, ни пострадавшие не хотят с этим связываться. Разумнее выделить рассылку непрошеных дикпиков в отдельную административную статью.

Депутаты настаивают, что предлагаемая норма должна обеспечить защиту права человека на личную неприкосновенность в цифровой среде, когда действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

При этом депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с НСН подчеркнул, что запрещать взрослым людям отправлять друг другу интимные фотографии – это ханжество.

"Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что Чуйченко эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно", – заявил он.

"Инициатива своевременна"

Юрист Денис Хмелевской пояснил Москве 24, что, хотя для таких ситуаций нет прямого административного состава, это не означает полной безнаказанности. В определенных обстоятельствах они могут квалифицироваться по уголовным статьям, пояснил он.



Денис Хмелевской юрист В частности, статья о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов (242 УК РФ) и статья о понуждении к действиям сексуального характера (133 УК РФ) могут применяться, когда рассылка сопровождается навязчивыми предложениями, призыву к действиям сексуального характера или продолжается после выражения получателем явного отказа.

Наказания по данным статьям в разных случаях могут включать в себя штрафы в размере до 300 тысяч рублей, принудительные работы или даже лишение свободы сроком до 5 лет.

"При этом уголовное преследование связано со значительными процессуальными сложностями – необходимость тщательного сбора доказательств, проведение следственных действий и обязательное судебное разбирательство", – добавил юрист.

Он уточнил, что это может создавать существенную нагрузку на правоохранительную систему и не всегда соответствует масштабу и опасности деяния, особенно когда речь идет о массовых рассылках, не связанных с вымогательством или однозначным распространением порнографии.

"Введение административной ответственности позволило бы дифференцировать подход к таким нарушениям. Уполномоченные органы, такие как Роскомнадзор, получили бы возможность оперативно фиксировать факты нарушений, устанавливать виновных лиц через анализ IP-адресов и выносить постановления о привлечении к ответственности в упрощенном порядке, без необходимости прохождения полного судебного цикла", – пояснил Хмелевской.

В целом на сегодняшний день существуют способы реагирования на подобные случаи со стороны администрации сайтов, пояснил Москве 24 эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.

"При массовых рассылках соцсети обычно блокируют отправителей, поскольку системы обнаруживают сам факт массовой рассылки, не анализируя содержание. Также пользователи могут самостоятельно блокировать нежелательные контакты", – уточнил он.



Алексей Горелкин эксперт по информационной безопасности Ключевая рекомендация при получении подобных сообщений – не проявлять любопытство и не вступать во взаимодействие. Лучше сразу удалить сообщение и заблокировать отправителя, поскольку такие люди часто имеют психологические особенности и получают удовлетворение от самого факта, что их сообщение было увидено. Внимание может спровоцировать их на дальнейшие действия.

При этом заранее полностью обезопасить себя сложно. Один из возможных способов – настроить ограничения на получение сообщений от незнакомцев в социальных сетях, добавил эксперт.

"Однако это не всегда удобно, особенно для тех, чья деятельность связана с бизнес-коммуникациями или требует открытости для новых контактов", – уточнил он.

В свою очередь, внедрение систем автоматической фильтрации личных сообщений на такой контент, по мнению Горелкина, маловероятно, поскольку это вызвало бы негативную реакцию граждан, ревностно относящихся к защите личных свобод и тайны переписки. Даже благие цели, такие как борьба с кибератаками или противодействие незаконному контенту, часто воспринимаются с опасением как возможное вмешательство в частную жизнь, резюмировал Горелкин.