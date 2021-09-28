В соцсетях раскритиковали рекламу из Испании в виде меню с "русскими проститутками"

В Испании появилась провокационная социальная реклама на автобусных остановках. На постере изображена фотография меню с указанием русских женских имен, возраста и цены. Реклама возмутила россиян, проживающих в стране. В свою очередь, в посольстве России в Испании потребовали ее убрать. Разбираемся, допустимы ли подобные рекламные кампании.



"Русская девственница + кокаин"

Провокационная социальная реклама на автобусных остановках появилась на севере Испании в регионе Кантабрия. Акцию организовала некоммерческая организация Nueva Vida, приурочив ее к Международному дню борьбы с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми.

На постере изображена фотография меню, в котором в качестве "особого блюда" предлагается "русская девственница + кокаин" за 50 евро. Далее следует перечень женских имен с указанием возраста. В частности, Катя – 17 лет, Саша – 35 лет, София – 20 лет и так далее. Кроме того, внизу меню есть "дополнение" за 20 евро: марихуана без презерватива или кокаин с изнасилованием.

Реклама вызвала негодование у россиян. В Сети была опубликована петиция, авторы которой обвинили организаторов акции в том, что они оскорбили 50 000 русских женщин, проживающих в Испании. Отмечается, что Nueva Vida пропагандирует общепринятые ценности, одной из которых является этика. "Но с этикой у организации явно проблемы", – говорится в петиции.





из текста петиции Идет перечисление в большинстве своем русских имен (Катя, Саша) с указанием ценника. Таким образом, проституции в Испании дали "гражданство".

В комментариях к петиции также встречаются критичные замечания. "Какой позор! Я жена испанца 12 лет. Муж очень возмущен. Считаю, что они обязаны взять свои слова обратно и извиниться публично. Это дискриминация русскоговорящих женщин, а так же их испанских мужей", – написала одна из пользовательниц.

Другая отметила: "Недопустимо дискриминировать нацию, привязывая ее к проституции, русская не равно проститутка, мои дети – русские девочки, какого им будет, прочитав такое".

Под постом организации с отчетом об акции комментаторы также раскритиковали социальную рекламу. В частности, отмечается, что национальность легко можно было не указывать, при этом смысл никак бы не изменился.



Реклама не удалась

Скандал уже вышел на международный уровень. Посольство России в Испании потребовало убрать социальную рекламу, назвав ее "провокационной". В дипмиссии пообещали связаться с Nueva Vida, чтобы указать "на недопустимость использования в работе столь неуместных методов", а также для "дальнейшего недопущения подобных выходок".

Вместе с тем в организации заявили, что уже начали убирать с улиц спорную рекламу. Об этом сообщила представитель Nueva Vida Лурдес Хименес. Она пояснила, что в ассоциацию поступило несколько звонков от русской диаспоры и сейчас готовятся официальные извинения.

"Наша организация работает против жестокого обращения с людьми всех национальностей. Мы оказываем помощь русским, африканкам, латиноамериканкам, испанкам. И никогда не ставили целью выделить определенную национальность", – сказала она.





Лурдес Хименес представитель Nueva Vida Я очень хорошо понимаю реакцию. Мне жаль, что сложилась эта ситуация. Я сама испанка по паспорту, но по рождению я мексиканка. Когда планировали эту кампанию, мы хотели обратить внимание на тему сутенеров. На тех, кто продает женщин, а не судить самих женщин.

В свою очередь, маркетолог Николай Григорьев заявил Москве 24, что, по его мнению, социальная реклама у испанцев действительно не получилась. Она должна рассказывать о потенциальных возможностях, а не стигматизировать нации и страны, подчеркнул эксперт.





Николай Григорьев маркетолог Социальная реклама должна быть про поведенческие стратегии в жизни у молодой девушки, если она не может самореализоваться, для нее нет работы, если она не может получить образование для легальной карьеры. Если она выросла в пригороде, где на улицах царят банды, а не полиция. Девушка хочет жить не хуже других, хорошо одеваться, питаться, путешествовать.

Организация продемонстрировала двойные стандарты, считает маркетолог. "Например, про чернокожих проституток так написать бы не рискнули, даже если в реальности их было бы большинство", – подчеркнул Григорьев.

Движение Black Lives Matter (BLM), отстаивающее права чернокожих людей по всему миру, просто засудило бы компанию, заключил эксперт.