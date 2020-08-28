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Общество

28 августа, 16:35

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В Совфеде оценили предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Бардак или стабильность? Нужно ли ликвидировать структуру ПФР
общество

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России. Платить россиянам пенсии он предлагает напрямую из бюджета. Разбираемся, стоит ли всерьез рассматривать такой механизм и может ли он решить имеющиеся пенсионные проблемы.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсионный фонд не нужен?

Депутат Госдумы и лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). По его словам нарушения в работе фонда, которые выявила Счетная палата РФ, свидетельствуют о низком качестве работы ПФР.

"Отчет Счетной палаты о работе Пенсионного фонда и состоянии его баз данных приводит в ужас. Хуже всего то, что от этих технических ошибок и бардака страдают самые социально незащищенные люди: пенсионеры и получатели пособий", – пояснил парламентарий.

Миронов считает, что пенсии россиянам можно платить напрямую из бюджета, а затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают.

Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС.
Сергей Миронов
депутат Госдумы

Ранее Счетная палата (СП) РФ обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России (ПФР), которые приводили к нарушению пенсионных прав россиян. В частности, в 2017–2019 годах не начисляли доплаты к пенсиям более чем в половине случаев.

Но после аудита пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей. Основной проблемой учета стало открытие двух и более счетов на одного и того же человека, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Выплата могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета, тогда как на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счетов. Из-за этого размер пенсионной выплаты уменьшался.

В СП указали, что Минтруд и ПФР должны проверить назначенные и пересчитанные пенсии и доплатить гражданам недополученные деньги.

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

А станет ли лучше?

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил Москве 24, что предложение депутата Сергея Миронова выглядит нереалистично и он его не поддерживает.

"Это нереалистично с учетом того, что у нас страховая пенсионная система и бюджет имеет опосредованное отношение к нашим пенсиям. Это сломает всю страховую систему, вызовет просто недоверие людей, которые на сегодняшний день только-только поняли и почувствовали стабильность в работе пенсионной системы", – пояснил сенатор.

Это огромный, сложный механизм, и таким образом решать вопрос нельзя. Фонду уже больше 25 лет, и надо отдать должное, что сейчас это хорошо работающая социально-экономическая система государства, причем это одна из тех систем, которая создает такое социальное спокойствие в обществе.
Валерий Рязанский
первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике

По словам Рязанского, если ликвидировать ПФР, то сразу появится множество вопросов: кто будет страховать, кто будет оперативно управлять всеми процессами, какая госслужба будет это делать и так далее.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников также считает, что такая радикальная мера в отношении Пенсионного фонда "технологически нереализуема".

"Слишком большие издержки: придется останавливать бюджетные процессы или переделывать их на ходу, что влечет за собой неточности и, может быть, даже большие ошибки, чем выявлены Счетной палатой. Передача выплат страховых пенсий в бюджет тоже не решит проблему повышения пенсий до уровня ведущих экономик мира", – пояснил эксперт Москве 24.

По его мнению, политик предложил такие радикальные меры в связи с ошибками в учете ПФР и из-за низкого коэффициента соотношения средней пенсии к средней заработной плате.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам Масленникова, в проекте общенационального плана восстановления экономики значится создание нового института – социального казначейства. Эта структура должна как раз навести порядок во всех учетах, связанных с движением социальных трансфертов, отметил эксперт.

"Поэтому торопиться раньше времени не стоит. Даже, наоборот, стоило бы все, что есть в Пенсионном фонде России, по возможности интегрировать с точки зрения информационных баз и всего остального. Конечно, что-то придется менять в ПФР, но схлопывать и уничтожать этот институт, я думаю, преждевременно и нерационально", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Эксперт добавил, что увеличить размер пенсии в России можно только с помощью накопительной части пенсии, которая сейчас заморожена. Когда правительство примет решение о разморозке, пока не известно.

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