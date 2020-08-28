В Совфеде оценили предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России. Платить россиянам пенсии он предлагает напрямую из бюджета. Разбираемся, стоит ли всерьез рассматривать такой механизм и может ли он решить имеющиеся пенсионные проблемы.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсионный фонд не нужен?

Депутат Госдумы и лидер справедливороссов Сергей Миронов предложил ликвидировать Пенсионный фонд России (ПФР). По его словам нарушения в работе фонда, которые выявила Счетная палата РФ, свидетельствуют о низком качестве работы ПФР.

"Отчет Счетной палаты о работе Пенсионного фонда и состоянии его баз данных приводит в ужас. Хуже всего то, что от этих технических ошибок и бардака страдают самые социально незащищенные люди: пенсионеры и получатели пособий", – пояснил парламентарий.

Миронов считает, что пенсии россиянам можно платить напрямую из бюджета, а затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают.





Сергей Миронов депутат Госдумы Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС.

Ранее Счетная палата (СП) РФ обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда России (ПФР), которые приводили к нарушению пенсионных прав россиян. В частности, в 2017–2019 годах не начисляли доплаты к пенсиям более чем в половине случаев.

Но после аудита пенсионерам было доплачено 2,2 миллиона рублей. Основной проблемой учета стало открытие двух и более счетов на одного и того же человека, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам. Выплата могла назначаться на основании данных о страховых взносах только одного счета, тогда как на момент обращения за назначением пенсии у гражданина было два и более счетов. Из-за этого размер пенсионной выплаты уменьшался.

В СП указали, что Минтруд и ПФР должны проверить назначенные и пересчитанные пенсии и доплатить гражданам недополученные деньги.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

А станет ли лучше?

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил Москве 24, что предложение депутата Сергея Миронова выглядит нереалистично и он его не поддерживает.

"Это нереалистично с учетом того, что у нас страховая пенсионная система и бюджет имеет опосредованное отношение к нашим пенсиям. Это сломает всю страховую систему, вызовет просто недоверие людей, которые на сегодняшний день только-только поняли и почувствовали стабильность в работе пенсионной системы", – пояснил сенатор.





Валерий Рязанский первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Это огромный, сложный механизм, и таким образом решать вопрос нельзя. Фонду уже больше 25 лет, и надо отдать должное, что сейчас это хорошо работающая социально-экономическая система государства, причем это одна из тех систем, которая создает такое социальное спокойствие в обществе.

По словам Рязанского, если ликвидировать ПФР, то сразу появится множество вопросов: кто будет страховать, кто будет оперативно управлять всеми процессами, какая госслужба будет это делать и так далее.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников также считает, что такая радикальная мера в отношении Пенсионного фонда "технологически нереализуема".

"Слишком большие издержки: придется останавливать бюджетные процессы или переделывать их на ходу, что влечет за собой неточности и, может быть, даже большие ошибки, чем выявлены Счетной палатой. Передача выплат страховых пенсий в бюджет тоже не решит проблему повышения пенсий до уровня ведущих экономик мира", – пояснил эксперт Москве 24.

По его мнению, политик предложил такие радикальные меры в связи с ошибками в учете ПФР и из-за низкого коэффициента соотношения средней пенсии к средней заработной плате.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

По словам Масленникова, в проекте общенационального плана восстановления экономики значится создание нового института – социального казначейства. Эта структура должна как раз навести порядок во всех учетах, связанных с движением социальных трансфертов, отметил эксперт.

"Поэтому торопиться раньше времени не стоит. Даже, наоборот, стоило бы все, что есть в Пенсионном фонде России, по возможности интегрировать с точки зрения информационных баз и всего остального. Конечно, что-то придется менять в ПФР, но схлопывать и уничтожать этот институт, я думаю, преждевременно и нерационально", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Эксперт добавил, что увеличить размер пенсии в России можно только с помощью накопительной части пенсии, которая сейчас заморожена. Когда правительство примет решение о разморозке, пока не известно.