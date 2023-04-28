Дивный мир за неделю: фастфудная диета, кошачьи долги и доход от храпа

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Задолжавший кот

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/changpuaksiam

В Таиланде кот ушел из дома гулять на несколько дней и вернулся с долгами. Об этом в соцсетях рассказал его владелец. По словам молодого человека, когда пушистый все же пришел домой, на его шее висела записка – послание для хозяина от владелицы рыбного магазина. В ней говорилось, что кот задолжал деньги, поскольку выпросил у "тетушки Мэй" целые три скумбрии. На бумажке также были указаны адрес магазина и телефон женщины.

Собирается ли молодой человек выплачивать долг за кота, не уточняется.

Похудел на котлетах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/climbermacleod

Скалолаз из Шотландии Дейв Маклауд утверждает, что за два месяца похудел, питаясь фастфудом, пишет The Sun. Ежедневно мужчина съедал от 12 до 16 котлет из бургеров. По словам Маклауда, он стал более выносливым и подтянутым, а также якобы улучшил свое психическое здоровье.

Скалолаз рассказал, что за это время ему удалось сбросить три килограмма и избавиться от экземы, а во время тренировок он теперь может удерживать больший вес и дольше висеть на одной руке.

Монетизация храпа

Пользовательница TikTok, 26-летняя Ана Мальфер из Мексики, монетизировала храп своего возлюбленного Луиса. Об этом девушка рассказала в своем аккаунте. Пара начала жить вместе год назад, и с тех пор Ана страдает от бессонницы – храп избранника мешает ей отдыхать.

Луис долго не верил, что настолько громко храпит, и девушка решила записать звуки на диктофон в качестве доказательства. Когда молодой человек услышал аудио, это показалось ему настолько забавным, что они решили загрузить файл на Spotify.

В итоге аккаунт под названием Snoring Machine набрал более 15,3 тысячи ежемесячных слушателей. Самая любимая композиция – "Легкий храп". Девушке уже удалось заработать на прослушиваниях 32 доллара (около трех тысяч рублей).

Копия Кардашьян

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ashtens_empire

34-летняя Кристина Эштен Гуркани, которая прославилась благодаря стремлению к сходству с Ким Кардашьян, умерла во время очередной пластической операции. У девушки случился сердечный приступ, сообщает Daily Mail.

Известно, что у Гуркани нет детей и мужа. По данным СМИ, все ее время уходило на бьюти-процедуры и работу в Сети: двойник Кардашьян занималась съемкой эротических видео, за которые и получала деньги.

В 2020 году Гуркани заявляла, что много раз делала пластические операции и колола филлеры, также она увеличила ягодицы, грудь и изменила форму губ. До начала преображения и работы в Сети девушка была ассистентом врача.

На языке XXI века

Ученикам одной из школ штата Вермонт (США) с пятого класса рекомендовали больше не употреблять слова "девочка" и "мальчик", рассказал телеканал Fox News.

"Мы будем использовать следующие формулировки с учениками: "лица, которые производят сперму", – вместо "мальчика" и "лица, которые производят яйцеклетки", – вместо "девочки", – говорится в распоряжении школьного округа Эссекс-Уэстфорд.

Популярный политик Тулси Габбард, комментируя новость в эфире телеканала, долго надеялась, что кто-то все-таки скажет, что это – всего лишь шутка. По ее мнению, все это будет иметь "реальные серьезные последствия".