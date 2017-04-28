Водоемы на юго-западе Москвы очистят в преддверии Кубка конфедераций

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все водоемы, расположенные на юго-западе столицы, продезинфицируют в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поскольку летом в Москву приедет множество иностранных туристов, существует опасность распространения малярии. На юго-западе столицы располагается 99 водоемов – 55 из них благоустроены, а остальные 44 нуждаются в санитарно-технической обработке.

Плазмодий – возбудитель малярии – передается человеку через укусы комаров рода анофелес. Скрытый период составляет от 7 до 30 дней при тропической и до 3 лет при других формах малярии. Среди основных симптомов болезни – высокая температура, озноб, повышенное потоотделение, головная боль и общая слабость.