График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля 2017, 07:58

Общество

Водоемы на юго-западе Москвы очистят в преддверии Кубка конфедераций

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все водоемы, расположенные на юго-западе столицы, продезинфицируют в рамках подготовки к проведению Кубка конфедераций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Поскольку летом в Москву приедет множество иностранных туристов, существует опасность распространения малярии. На юго-западе столицы располагается 99 водоемов – 55 из них благоустроены, а остальные 44 нуждаются в санитарно-технической обработке.

Плазмодий – возбудитель малярии – передается человеку через укусы комаров рода анофелес. Скрытый период составляет от 7 до 30 дней при тропической и до 3 лет при других формах малярии. Среди основных симптомов болезни – высокая температура, озноб, повышенное потоотделение, головная боль и общая слабость.

Кубок конфедераций – восьмой по счету футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Пройдет он с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.

О том, что это за мероприятие, какие страны примут в нем участие, когда пройдут матчи и как туда попасть – в материале m24.ru.

Сюжет: Кубок конфедераций – 2017
общество малярия очистка водоемов Кубок Конфедераций FIFA 2017

Главное

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

Что будет с ценами на технику в РФ весной 2026 года?

Ноутбуки и смартфоны могут подорожать

Больше других поднимутся в цене девайсы с увеличенным объемом памяти

Читать
закрыть

К чему приведет введение акцизов на фастфуд и сладости в РФ?

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян

Однако эксперты уверены: это может разогнать инфляцию на все продукты

Читать
закрыть

К чему приведет онлайн-взыскание долгов за ЖКУ?

Мера направлена на цифровизацию уже действующей процедуры

Получится автоматизировать электронную подачу документов в суд при возникновении задолженности

Читать
закрыть

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика