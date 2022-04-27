Эксперты рассказали, как выбирать загородную недвижимость

Спрос на загородную недвижимость этой весной по сравнению с прошлым годом заметно подрос: по оценке экспертов, он составил в среднем 25%. Рассказываем, стоит ли сейчас приобретать дачный участок и на что обратить внимание при покупке.

Сезонный спрос

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На данный момент на рынке загородной недвижимости наблюдается сезонный рост спроса, отмечают эксперты, и ожидаемо покупатели отдают предпочтение готовому жилью.

"Большим спросом пользуются дома под ключ, в которых все готово для жизни, плюс соразмерная цена. Речь идет о предложениях вблизи Москвы, где есть возможность доехать до центра города относительно быстро – за час-полтора. Однако также повышенный спрос наблюдается сейчас среди покупателей загородных участков, которые не могут позволить себе купить сразу дом, а берут только землю", – пояснил Москве 24 гендиректор "Центра загородной недвижимости" Сергей Ганусов.

При этом в стоимости существенного роста не наблюдается.



Сергей Ганусов гендиректор "Центра загородной недвижимости" Для загородной недвижимости вполне стандартная история, когда люди ставят цену выше рынка. Но те продавцы, которые готовы трезво оценить ситуацию, достаточно быстро приходят к реальной цене продажи.

В целом стоимость загородных участков зависит от удаленности от Москвы, статуса населенного пункта и наличия инфраструктуры. "Если это Москва за пределами МКАД, то цены на участки колеблются от 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей за сотку. На Новой Риге и Рублевке цены, конечно же, выше. В Подмосковье средняя стоимость – от 100 до 500 тысяч рублей за сотку. Цена зависит также от подъездных путей, наличия коммуникаций и охраны", – объяснил эксперт.

Сам дом под ключ площадью 250 квадратных метров на вторичном рынке будет стоить от 17 миллионов рублей. Такая цена будет на постройку в Московской области в радиусе 50 километров от МКАД. Стоимость подобного нового дома будет начинаться от 20 миллионов.

"Есть еще недостроенные дома, их ценовой диапазон – от 7,5 до 15 миллионов рублей – все зависит от того, какие объемы средств уже вложены. Обычно тем, кто хочет продать недострой, приходится снижать цену до 10–12 миллионов, чтобы у покупателей оставалась весомая сумма на достройку", – отметил эксперт.

Как выбрать дом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При покупке в первую очередь внимание нужно обратить на документы продавца, посоветовал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

"Зачастую площадь дома не соответствует технической документации из ЕГРН: многие ее занижают, потому что не хотят после продажи платить большие налоги. Также важно узнать, какие договоры заключены с ресурсоснабжающими организациями. Желательно, чтобы участок продавался напрямую собственником, а не по доверенности", – подчеркнул собеседник Москвы 24.



Олег Бендриков эксперт по недвижимости Если продается дом, не подключенный к коммуникациям, то нужно смотреть, есть ли разрешение на строительство, чтобы в дальнейшем оформить дом в собственность, подключить все коммуникации и получить кадастровый номер.

Кроме того, у продавца нужно узнать, кому принадлежит подъездная дорога к участку. Может сложиться такая ситуация, что ее собственники просто поставят шлагбаум и покупателю придется до своего дома идти пешком пару километров. "Это фатальная ситуация, так как невозможно будет привезти ни продукты, ни стройматериалы, ни пожилых родителей", – добавил эксперт.

Для оценки состояния самого дома риелторы советуют пригласить специалиста. Если такой возможности нет, то в первую очередь необходимо просмотреть подвальные и чердачные помещения.

"Нужно выяснить, в каком состоянии фундамент, пол, нет ли плесени в подвале, на чердаке. Если говорить о хороших коттеджах, то нужно проверить состояние крыши: зачастую там, где она ровная, плохая гидроизоляция и начинает расти грибок", – отметил эксперт.

Также стоит уточнить, сколько продавец обычно платит за газовое отопление. Этот параметр позволит понять, хорошо ли дом утеплен.



Сергей Ганусов гендиректор "Центра загородной недвижимости" В качественном доме ценник будет порядка 1,5–3 тысяч рублей в месяц. Если от 5 до 10 тысяч, то либо дом очень большой, либо у него серьезные теплопотери.

При выборе участка стоит обратить внимание, на какой местности он размещен. "Для ведения садово-огородной деятельности важно определить, находится участок на возвышенности или в низине, может ли он быть подвержен весеннему подтоплению или заболачиванию, есть ли на нем дренажные системы. Что касается почвы, то это не очень важный вопрос, так как всегда можно завести грунт, даже чернозем", – рассказал специалист.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для более точной оценки участка необходимо узнать, каким образом установлен забор. Если его поставили с погружением фундамента в грунт, то он образует вокруг участка "чашу". После зимы на таких площадках собирается большое количество снега, который при таянии образует, соответственно, большой объем воды. В таких случаях нужно обязательно делать дренаж, посоветовал Ганусов.

В случае приобретения недостроенного дома покупателю следует узнать, заключен ли договор подряда на строительство или постройка продается в том состоянии, в каком находится на данный момент. При этом эксперт советует все-таки самим построить жилье, нежели достраивать недвижимость прошлого владельца.

Специалисты добавили, что если дом продается просто без внутренней отделки, то опять же стоит обратить внимание на коммуникации: как они заведены в дом, как сделана гидроизоляция и так далее.

Ранее эксперты назвали самые популярные приложения для покупки квартиры. На сегодняшний день продавать недвижимость стоит только в том случае, если есть конкретный план, что делать с полученными деньгами. Также сейчас не совсем подходящее время для покупки квартиры с целью инвестиций.



