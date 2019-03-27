Почему врачи начали увольняться из роддома в Салавате

Не утихает скандал вокруг роддома в Башкирии, где медики не совсем обычным образом отреагировали на озвученный размер их заработка. Когда главврач зачитывала цифры, ее сотрудники громко рассмеялись и зааплодировали. Видео с собрания попало в СМИ 26 марта. Вполне мирный инцидент, на первый взгляд, закончился массовыми увольнениями из медицинского учреждения. Москва 24 разобралась в подробностях.
Смешные цифры
История началась с заседания в простом роддоме в городе Салавате в Башкирии. На встречу с медперсоналом приехала член совета по правам человека Наталия Евдокимова. С отчетом выступала директор перинатального центра Альбина Фатыхова. В ходе встречи возник вопрос и о зарплатах. Представитель медперсонала была готова.
Фатыхова озвучила средний заработок специалистов ее роддома. Этот момент попал на видео, которое со скоростью молнии и распространилось в СМИ. Дело в том, что когда руководитель учреждения озвучила цифры, ее подчиненные смутились: судя по видео, в первые несколько секунд они не очень понимали, о чьих зарплатах идет речь. Но потом, когда зрители поняли, что говорят об их доходах, дружно засмеялись, сопровождая дальнейшую информацию свистом и аплодисментами.
Фатыхова по просьбе представителя СПЧ назвала следующие цифры. "Зарплата у врачей в роддоме – 61,2 тысячи. Это средняя. У неонатологов – 66,5. У акушерок – 35,4. У детских медсестер – 29,5. У младшего медперсонала – 21,3″, – озвучила главврач.
"Это средняя зарплата, – пояснила корреспонденту "Говорит Москва" директор роддома. – Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше". Фатыхова также добавила, что врачи прекрасно знают о заработках в больнице, а также понимают, сколько и за что конкретно они получают. Однако раскрыть эти данные журналистам отказалась.
И медики решили, что скрывать информацию о зарплате не будут. Некоторые врачи предоставили "Рен ТВ" данные из расчетных листков, которые далеки от цифр, озвученных Фатыховой. За месяц заведующий отделением получил 22 тысячи, врач акушер-гинеколог – 23, медсестра – 12, сестра-хозяйка – 11. И таких, у кого фактическая зарплата оказалась меньше озвученной, по всей видимости, в зале и в больнице оказалось большинство.
Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=ATOAUUBB9fw]PROUFU_ru PROUFU_ru
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"Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц, – озвучила журналистам сумму из своей расчетки медсестра Елена Шорохова и добавила, что еще у врачей в роддоме отсутствуют и некоторые льготы. "Уже ровно год как мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Хотя мы занимаемся той же работой", – пояснила она.
Кроме того, один из сотрудников роддома рассказал представителям СМИ, что санитарки в роддоме могут получать по семь–девять тысяч, если берутся за дополнительную работу, медсестры – от 10 до 24, врач на одной ставке – 17 тысяч. Но теоретически медик может получить и 60 тысяч рублей – на трех ставках, однако тогда, по словам сотрудника, "приходится буквально жить на работе".
Но многие не готовы настолько себя перегружать, ведь тогда они не смогут оказывать качественные услуги пациентам. "Участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму, – поведала акушер-гинеколог Галина Дойникова. – Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, – я не могу их обслужить". Она же и рассказала журналистам, что на собрании многие врачи решили уйти.
С такой позицией, видимо, солидарны более 20 специалистов этого перинатального центра – они тоже написали заявления "по собственному желанию". Заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина рассказала, что к настоящему моменту уже покинули свое место работы 14 врачей, пять акушер-гинекологов, два неонатолога.
"Это выступление на публику"
Директор роддома, однако, уверена, что врачи вполне поняли смысл цифр, которые она озвучила. А то, что попало на кадры видео, – показуха. "Это их право – выражать свои эмоции, – заявила она изданию "Говорит Москва". – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель".
Какую именно цель преследовали сотрудники роддома, глава учреждения не уточнила. Но член СПЧ Наталья Евдокимова инцидентом заинтересовалась. Совет по правам человека начал разбираться в сложившейся в башкирском роддоме ситуации. А свое мнение по поводу "выступления на публику" Евдокимова выразила следующим образом.
Тем не менее 27 марта член СПЧ планировала встретиться с представителями властей региона, чтобы обсудить сложившуюся в перинатальном центре обстановку.
Кроме того, ситуацией в местом роддоме заинтересовалась прокуратура, и уже 27 марта были выявлены некоторые нарушения по отношению к сотрудникам перинатального центра со стороны руководства. "Прокурорские работники нашли нарушения трудового законодательства в данном перинатальном центре", – сообщила изданию gazeta.ru старший помощник прокурора республики Башкортостан Гузель Масагутова.
Ошибки в подсчетах?
Из беседы с врачами журналисты сделали вывод, что падение зарплат в больнице может быть связано с привлечением частного инвестора для развития учреждения.
В 2017 году единственный роддом Салавата передали в частные руки. Инициативу одобрили в правительстве республики. Новые владельцы обещали в течение 23 лет вложить в роддом порядка 280 миллионов рублей. Из этих средств планировали сделать ремонт и закупить новое современное оборудование. Зарабатывать инвестор хотел на предоставлении платных услуг, не лишая при этом единственный в городе роддом и бесплатных мест.
Но вышло по-другому. "При составлении бизнес-плана и подписании концессионного соглашения не была учтена социальная составляющая, – пояснила "Интерфаксу" Евдокимова. – Не позаботились о социальной защите работников. Медики потеряли стажевый коэффициент, а также стало необязательным выполнение майского указа президента о повышении зарплаты врачам".
После публикации в СМИ подробностей скандала тревогу забили в Национальной медицинской палате. Ее глава Леонид Рошаль назвал передачу конкретного медицинского учреждения в частные руки большой ошибкой. С ним согласилось и правительство Башкортостана. Соглашение с частной компанией было решено разорвать в одностороннем порядке. При этом представители АНО "Перинатальный центр", учрежденной концессионером ЗАО "Генус", по этому вопросу на момент написания статьи никак не высказались.
СМИ сообщали, что с приходом инвестора в больнице лучше не стало, а в некоторых аспектах, как, например, с зарплатами и льготами для врачей, стало только хуже. Евдокимова поясняет:
Также Евдокимова предположила, что директор клиники, озвучивая цифры средней заработной платы, могла сделать "неправильный математический подсчет". Вероятно, схема "высчитать сто сотрудников, прибавить зарплату и делить на сто сотрудников" не такая простая, как это могло показаться на первый взгляд.
Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафронов рассказал Москве 24, что ошибку в подсчетах средней заработной платы действительно можно допустить. Однако собеседник портала усомнился, что такие "ошибки" делаются ненамеренно.
Эксперт отметил: важно, в какой именно период времени вычисляется такая величина. "Подсчет средней заработной платы включает в себя все виды выплат, в том числе и единоразовые премии", – объяснил эксперт. А значит, с учетом таких выплат в конкретный промежуток времени средняя зарплата сотрудника по официальным подсчетам действительно может быть выше. Сафронов пояснил:
Также в расчет среднего заработка включаются переработки. Тогда сумма будет выше, только нигде не будет указаний, что выплаты конкретному сотруднику совершаются не за одну ставку, как принято. Здесь можно проводить и махинации, на которые указал эксперт.
"Искусственным образом изменяют штатное расписание, – рассказал Сафронов. – Людей переводят на полставки, но с текущим объемом работы и, естественно, с текущей зарплатой". Однако для вычислений берутся суммы за полную ставку. И тогда зарплату за полставки просто умножают надвое, таким образом искусственно увеличивая выплаты в два раза.
Что же конкретно произошло с представленными директором роддома в Башкирии цифрами – в настоящий момент неизвестно. Однако теперь содержание роддома правительство Башкирии взяло на себя. Врио главы республики Радий Хабиров сообщил, что перинатальный центр будет отремонтирован и оснащен оборудованием за счет средств регионального бюджета. А в прокуратуре республики Башкортостан добавили, что проверка по этому делу продолжается, и ее результаты станут известны позднее.