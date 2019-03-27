Почему врачи начали увольняться из роддома в Салавате

Не утихает скандал вокруг роддома в Башкирии, где медики не совсем обычным образом отреагировали на озвученный размер их заработка. Когда главврач зачитывала цифры, ее сотрудники громко рассмеялись и зааплодировали. Видео с собрания попало в СМИ 26 марта. Вполне мирный инцидент, на первый взгляд, закончился массовыми увольнениями из медицинского учреждения. Москва 24 разобралась в подробностях.

Смешные цифры

История началась с заседания в простом роддоме в городе Салавате в Башкирии. На встречу с медперсоналом приехала член совета по правам человека Наталия Евдокимова. С отчетом выступала директор перинатального центра Альбина Фатыхова. В ходе встречи возник вопрос и о зарплатах. Представитель медперсонала была готова.

Фатыхова озвучила средний заработок специалистов ее роддома. Этот момент попал на видео, которое со скоростью молнии и распространилось в СМИ. Дело в том, что когда руководитель учреждения озвучила цифры, ее подчиненные смутились: судя по видео, в первые несколько секунд они не очень понимали, о чьих зарплатах идет речь. Но потом, когда зрители поняли, что говорят об их доходах, дружно засмеялись, сопровождая дальнейшую информацию свистом и аплодисментами.

Фатыхова по просьбе представителя СПЧ назвала следующие цифры. "Зарплата у врачей в роддоме – 61,2 тысячи. Это средняя. У неонатологов – 66,5. У акушерок – 35,4. У детских медсестер – 29,5. У младшего медперсонала – 21,3″, – озвучила главврач.

"Это средняя зарплата, – пояснила корреспонденту "Говорит Москва" директор роддома. – Высчитывается сто сотрудников, прибавляется зарплата и делится на сто сотрудников. У кого-то меньше, у кого-то больше". Фатыхова также добавила, что врачи прекрасно знают о заработках в больнице, а также понимают, сколько и за что конкретно они получают. Однако раскрыть эти данные журналистам отказалась.

Максимальные и минимальные зарплаты дать не могу, они конфиденциальные, это персональные данные каждого сотрудника. Они охраняются законом. Сотрудник, если захочет, возьмет свою расчетку и расскажет.



И медики решили, что скрывать информацию о зарплате не будут. Некоторые врачи предоставили "Рен ТВ" данные из расчетных листков, которые далеки от цифр, озвученных Фатыховой. За месяц заведующий отделением получил 22 тысячи, врач акушер-гинеколог – 23, медсестра – 12, сестра-хозяйка – 11. И таких, у кого фактическая зарплата оказалась меньше озвученной, по всей видимости, в зале и в больнице оказалось большинство.



Видео: YouTube/[URLEXTERNAL=http://www.youtube.com/watch?v=ATOAUUBB9fw]PROUFU_ru PROUFU_ru

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"Моя зарплата составляет 14 тысяч в месяц, – озвучила журналистам сумму из своей расчетки медсестра Елена Шорохова и добавила, что еще у врачей в роддоме отсутствуют и некоторые льготы. "Уже ровно год как мы лишились всех наших выслуг, медицинского стажа, мы есть никто, мы обслуживающий персонал. Хотя мы занимаемся той же работой", – пояснила она.

Кроме того, один из сотрудников роддома рассказал представителям СМИ, что санитарки в роддоме могут получать по семь–девять тысяч, если берутся за дополнительную работу, медсестры – от 10 до 24, врач на одной ставке – 17 тысяч. Но теоретически медик может получить и 60 тысяч рублей – на трех ставках, однако тогда, по словам сотрудника, "приходится буквально жить на работе".

Но многие не готовы настолько себя перегружать, ведь тогда они не смогут оказывать качественные услуги пациентам. "Участок, который я обслуживаю, в два раза превышает норму, – поведала акушер-гинеколог Галина Дойникова. – Я не могу пересмотреть больных с кистой, еще с чем-то. Даже те, кто приходит, – я не могу их обслужить". Она же и рассказала журналистам, что на собрании многие врачи решили уйти.

Мы вот сейчас написали все заявления на собрании на увольнение. Потому что я не хочу на старости лет сидеть в тюрьме.



С такой позицией, видимо, солидарны более 20 специалистов этого перинатального центра – они тоже написали заявления "по собственному желанию". Заведующая акушерским отделением Елена Рахматуллина рассказала, что к настоящему моменту уже покинули свое место работы 14 врачей, пять акушер-гинекологов, два неонатолога.

"Это выступление на публику"

Директор роддома, однако, уверена, что врачи вполне поняли смысл цифр, которые она озвучила. А то, что попало на кадры видео, – показуха. "Это их право – выражать свои эмоции, – заявила она изданию "Говорит Москва". – Это же просто, как вам сказать, запланированный сценарий, это же выступление на публику. Им же нужно показать, у них же одна цель".

Какую именно цель преследовали сотрудники роддома, глава учреждения не уточнила. Но член СПЧ Наталья Евдокимова инцидентом заинтересовалась. Совет по правам человека начал разбираться в сложившейся в башкирском роддоме ситуации. А свое мнение по поводу "выступления на публику" Евдокимова выразила следующим образом.

Всем хочется показать что-то лучшее... Зарплаты акушеров в данном роддоме намного ниже, чем было заявлено.



Тем не менее 27 марта член СПЧ планировала встретиться с представителями властей региона, чтобы обсудить сложившуюся в перинатальном центре обстановку.

Кроме того, ситуацией в местом роддоме заинтересовалась прокуратура, и уже 27 марта были выявлены некоторые нарушения по отношению к сотрудникам перинатального центра со стороны руководства. "Прокурорские работники нашли нарушения трудового законодательства в данном перинатальном центре", – сообщила изданию gazeta.ru старший помощник прокурора республики Башкортостан Гузель Масагутова.

Ошибки в подсчетах?

Из беседы с врачами журналисты сделали вывод, что падение зарплат в больнице может быть связано с привлечением частного инвестора для развития учреждения.

В 2017 году единственный роддом Салавата передали в частные руки. Инициативу одобрили в правительстве республики. Новые владельцы обещали в течение 23 лет вложить в роддом порядка 280 миллионов рублей. Из этих средств планировали сделать ремонт и закупить новое современное оборудование. Зарабатывать инвестор хотел на предоставлении платных услуг, не лишая при этом единственный в городе роддом и бесплатных мест.

Но вышло по-другому. "При составлении бизнес-плана и подписании концессионного соглашения не была учтена социальная составляющая, – пояснила "Интерфаксу" Евдокимова. – Не позаботились о социальной защите работников. Медики потеряли стажевый коэффициент, а также стало необязательным выполнение майского указа президента о повышении зарплаты врачам".

После публикации в СМИ подробностей скандала тревогу забили в Национальной медицинской палате. Ее глава Леонид Рошаль назвал передачу конкретного медицинского учреждения в частные руки большой ошибкой. С ним согласилось и правительство Башкортостана. Соглашение с частной компанией было решено разорвать в одностороннем порядке. При этом представители АНО "Перинатальный центр", учрежденной концессионером ЗАО "Генус", по этому вопросу на момент написания статьи никак не высказались.

СМИ сообщали, что с приходом инвестора в больнице лучше не стало, а в некоторых аспектах, как, например, с зарплатами и льготами для врачей, стало только хуже. Евдокимова поясняет:

У медработников нет страховых льгот, это ведет к увольнениям, известно, что за последние месяцы сильно упала зарплата. Утечка кадров ведет к увеличению нагрузки на оставшихся специалистов, что тоже становится причиной новых увольнений.



Также Евдокимова предположила, что директор клиники, озвучивая цифры средней заработной платы, могла сделать "неправильный математический подсчет". Вероятно, схема "высчитать сто сотрудников, прибавить зарплату и делить на сто сотрудников" не такая простая, как это могло показаться на первый взгляд.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафронов рассказал Москве 24, что ошибку в подсчетах средней заработной платы действительно можно допустить. Однако собеседник портала усомнился, что такие "ошибки" делаются ненамеренно.

Эксперт отметил: важно, в какой именно период времени вычисляется такая величина. "Подсчет средней заработной платы включает в себя все виды выплат, в том числе и единоразовые премии", – объяснил эксперт. А значит, с учетом таких выплат в конкретный промежуток времени средняя зарплата сотрудника по официальным подсчетам действительно может быть выше. Сафронов пояснил:

Например, человек получил премию в начале года, и если мы будем говорить о средней заработной плате в начале года, то она будет выше, чем в другой промежуток времени.



Также в расчет среднего заработка включаются переработки. Тогда сумма будет выше, только нигде не будет указаний, что выплаты конкретному сотруднику совершаются не за одну ставку, как принято. Здесь можно проводить и махинации, на которые указал эксперт.

"Искусственным образом изменяют штатное расписание, – рассказал Сафронов. – Людей переводят на полставки, но с текущим объемом работы и, естественно, с текущей зарплатой". Однако для вычислений берутся суммы за полную ставку. И тогда зарплату за полставки просто умножают надвое, таким образом искусственно увеличивая выплаты в два раза.

Что же конкретно произошло с представленными директором роддома в Башкирии цифрами – в настоящий момент неизвестно. Однако теперь содержание роддома правительство Башкирии взяло на себя. Врио главы республики Радий Хабиров сообщил, что перинатальный центр будет отремонтирован и оснащен оборудованием за счет средств регионального бюджета. А в прокуратуре республики Башкортостан добавили, что проверка по этому делу продолжается, и ее результаты станут известны позднее.