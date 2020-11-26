Юрист рассказал, что грозит врачу, ошибочно прооперировавшему первокласснице здоровую руку

В Калининграде врач детской областной больницы по ошибке прооперировал шестилетней девочке здоровую руку вместо больной. Прокуратура проводит проверку, а мать ребенка рассказывает о вопиющей ситуации в соцсетях. Что известно об инциденте и какое наказание может понести хирург – в материале Москвы 24.

"Изрезали еще одну руку"

Фото: vk.com/Екатерина Игоревна

Первоклассница получила перелом еще в сентябре, после чего в правую руку ей поставили спицы. Когда пришло время извлекать их, операция, по словам матери Екатерины, сильно затянулась. После того как ребенка вывезли из палаты, Екатерина обнаружила, что забинтована левая рука, а не правая, где был перелом. При этом врач якобы сказал, что спицы не нашли и придется делать еще одну операцию.





из поста Екатерины в соцсетях Привезли в палату ее, смотрю и не пойму: правую не тронули, левая вся замотана. Итог: они вскрыли левую руку вместо правой, изрезали еще одну руку, наложили швы. Ребенок теперь не может и левой рукой ничего делать.

Позже Екатерина выложила в соцсети фото перебинтованной руки дочери и запись разговора с врачом. На видео на вопрос женщины, как такое могло произойти, врач отвечает, что допустил ошибку из-за того, что не проверил снимки. "Как свинью исполосовали", – резко высказалась в его адрес мать девочки.

По сообщениям СМИ, девочке уже провели повторную операцию на нужную руку, ее проводил заведующий отделением. Ребенка должны были перевести в дневной стационар.

Прокуратура Калининградской области уже начала проверку в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней. "По предварительным данным, врач ГБУЗ КО "Детская областная больница Калининградской области" прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной", – говорится в сообщении ведомства.

Что грозит врачу?

Юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко считает, что в этой ситуации скорее стоит вопрос дисциплинарного характера по отношению к хирургу. При этом пострадавшая может требовать возмещения за моральный ущерб.





Андрей Карпенко юрист Центра медицинского права Судя по пояснениям, которые он давал, здесь имело место добросовестное заблуждение. Пациентка имеет право на компенсацию морального вреда. Суд назначит компенсацию вреда, которую будет выплачивать медицинская организация. Вред, причиненный работниками, возмещает работодатель.

При этом Карпенко отметил, что дальше работодатель вправе предъявить регрессный иск к самому врачу как причинителю вреда. Кроме того, клиника имеет право применить к сотруднику дисциплинарное взыскание. "Замечание, выговор или увольнение по соответствующему основанию. Это решает клиника", – сообщил Карпенко в диалоге с Москвой 24.

Также юрист подчеркнул, что в данном случае должен подниматься вопрос о соответствии врача занимаемой должности.



Андрей Карпенко юрист Центра медицинского права Это совершенно вопиющая ситуация. Ведь очевидно после перелома, какая рука была сломана, а какая не была. На здоровой руке видно, что нет никаких следов повреждений: ни перелома, ни установки металлоконструкций – вообще ничего.

По мнению Карпенко, необходимо провести освидетельствование врача на предмет его нервно-психического здоровья. "Нельзя исключить, что врач не очень соображал, что он делает, в силу тех или иных причин", – отметил юрист, предположив, что это могло быть алкогольное воздействие или недосып из-за дежурств несколько дней подряд – что угодно. "Обвинять врача преждевременно, нужно сначала разобраться в причинах", – полагает юрист.

В свою очередь, адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян считает, что пострадавшей можно рассчитывать не только на моральную компенсацию, но и на материальное возмещение.





Дмитрий Айвазян адвокат Лиги защиты прав пациентов Если будут невриты, повторные платные операции, реабилитация, все это будет оплачено виновным лицом. Моральный вред может составить 300–500 тысяч рублей.

Это уже не первый похожий случай. В 2018 году в Воронеже 89-летней пациентке ампутировали обе ноги. Ее сын утверждал, что матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую. По данным областного департамента здравоохранения, женщину доставили в больницу с поражениями обеих нижних конечностей, состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую опасность для жизни. Полиция возбудила уголовное дело. Однако Национальная медицинская палата пришла к выводу, что врачи не виноваты в случившемся. Вскоре женщина скончалась.