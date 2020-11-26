Юрист рассказал, что грозит врачу, ошибочно прооперировавшему первокласснице здоровую руку

В Калининграде врач детской областной больницы по ошибке прооперировал шестилетней девочке здоровую руку вместо больной. Прокуратура проводит проверку, а мать ребенка рассказывает о вопиющей ситуации в соцсетях. Что известно об инциденте и какое наказание может понести хирург – в материале Москвы 24.
"Изрезали еще одну руку"
Первоклассница получила перелом еще в сентябре, после чего в правую руку ей поставили спицы. Когда пришло время извлекать их, операция, по словам матери Екатерины, сильно затянулась. После того как ребенка вывезли из палаты, Екатерина обнаружила, что забинтована левая рука, а не правая, где был перелом. При этом врач якобы сказал, что спицы не нашли и придется делать еще одну операцию.
Позже Екатерина выложила в соцсети фото перебинтованной руки дочери и запись разговора с врачом. На видео на вопрос женщины, как такое могло произойти, врач отвечает, что допустил ошибку из-за того, что не проверил снимки. "Как свинью исполосовали", – резко высказалась в его адрес мать девочки.
По сообщениям СМИ, девочке уже провели повторную операцию на нужную руку, ее проводил заведующий отделением. Ребенка должны были перевести в дневной стационар.
Прокуратура Калининградской области уже начала проверку в связи с сообщениями о ненадлежащем оказании медицинской помощи несовершеннолетней. "По предварительным данным, врач ГБУЗ КО "Детская областная больница Калининградской области" прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной", – говорится в сообщении ведомства.
Что грозит врачу?
Юрист Центра медицинского права Андрей Карпенко считает, что в этой ситуации скорее стоит вопрос дисциплинарного характера по отношению к хирургу. При этом пострадавшая может требовать возмещения за моральный ущерб.
При этом Карпенко отметил, что дальше работодатель вправе предъявить регрессный иск к самому врачу как причинителю вреда. Кроме того, клиника имеет право применить к сотруднику дисциплинарное взыскание. "Замечание, выговор или увольнение по соответствующему основанию. Это решает клиника", – сообщил Карпенко в диалоге с Москвой 24.
Также юрист подчеркнул, что в данном случае должен подниматься вопрос о соответствии врача занимаемой должности.
По мнению Карпенко, необходимо провести освидетельствование врача на предмет его нервно-психического здоровья. "Нельзя исключить, что врач не очень соображал, что он делает, в силу тех или иных причин", – отметил юрист, предположив, что это могло быть алкогольное воздействие или недосып из-за дежурств несколько дней подряд – что угодно. "Обвинять врача преждевременно, нужно сначала разобраться в причинах", – полагает юрист.
В свою очередь, адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян считает, что пострадавшей можно рассчитывать не только на моральную компенсацию, но и на материальное возмещение.
Это уже не первый похожий случай. В 2018 году в Воронеже 89-летней пациентке ампутировали обе ноги. Ее сын утверждал, что матери вместо больной правой ноги ампутировали здоровую левую. По данным областного департамента здравоохранения, женщину доставили в больницу с поражениями обеих нижних конечностей, состояние левой ноги из-за острого нарушения кровообращения представляло наибольшую опасность для жизни. Полиция возбудила уголовное дело. Однако Национальная медицинская палата пришла к выводу, что врачи не виноваты в случившемся. Вскоре женщина скончалась.