Как пострадали дети на аттракционе в "Сокольниках"

22 июня в столичном парке "Сокольники" из-за поломки одной из каруселей пострадали трое подростков. Несовершеннолетние девочки выпали из кабинки аттракциона и получили травмы, однако угрозы жизни детей нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП. Также после инцидента проходят проверки аттракционов во всех столичных парках. Подробности инцидента в "Сокольниках", а также инструкцию по выбору каруселей вы найдете в нашем материале.

Фото: Агентство "Москва"

ЧП в "Сокольниках"

Инцидент в парке произошел 22 июня в районе 11 утра. Поломка случилась на аттракционе под названием "Колобок": карусели, которую в качестве рекламы называют аналогом тренировочного аппарата для космонавтов. "Для сильных духом и телом, желающих узнать тонкости тренировок перед отправлением в космос", – так подаются подобные аттракционы на различных сайтах.

Однако в конкретном случае проверку на стойкость проходили не только посетители парка, но и сама карусель, которая, пока по не установленным причинам, с ней не справилась. "При работе аттракциона "Колобок" в парке "Сокольники" произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины. В результате чего произошли проседание кабины с высоты 20 сантиметров и последующая автоматическая остановка аттракциона", – сообщили в пресс-службе парка изданию РИАМО. Этот "Колобок" построили в 2007 году. Последний раз его проверяли прямо перед открытием сезона – в апреле этого года.

После остановки аттракциона дети остались в кабинке карусели – надежно пристегнутые к сидениям. К ним сразу подоспели операторы карусели и попытались оказать помощь. "Дети были зажаты в бугелях – персональном средстве безопасности аттракциона, – пояснил телеканалу Москва 24 директор компании, эксплуатирующей аттракцион, Сергей Кудаков. – Но, к сожалению, при эвакуации произошло отключение этой системы". В результате трое несовершеннолетних, висевших вниз головой, выпали из карусели прямо на асфальт.



Фото: Агентство "Москва"

Причину, по которой отключилась система безопасности карусели, сам Кудаков не назвал. Однако в пресс-службе парка сообщили: "Персоналом арендатора, обслуживающего площадку аттракционов, была нарушена техника безопасности при эвакуации". Некоторые СМИ также отмечают, что у компании уже были проблемы с обслуживанием оборудования ранее. Про информации РЕН ТВ, когда ее внепланово проверяли в 2016 году, инспекторы не обнаружили на аттракционах огнетушителей, которые обязательно должны быть на случай пожара.

Пострадавших в этом случае девочек госпитализировали. "На место инцидента в парк "Сокольники" в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи", – сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. Двух подростков отправили в травмпункт с ушибами мягких тканей, еще одну девочку доставили в детскую больницу – у нее диагностировали легкое сотрясение мозга. "Состояние (девочек. – Москва 24) оценивается как средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, угрозы для жизни нет", – добавили в департаменте.

Очевидцы отмечают, что паники возле карусели после происшествия не было. "Аттракцион практически сразу остановился – совершил где-то один оборот. И сразу подошли операторы, помогли детям покинуть аттракцион. Никакой паники не было. Одна девочка лежала, но с ней рядом была мама – никаких даже криков не было", – рассказал телеканалу Москва 24 Клим Третьяков, который наблюдал ЧП.



После ЧП в "Сокольниках" в столице проверяют аттракционы

Собственник аттракциона уверяет: семьям детей, пострадавших при падении карусели в "Сокольниках", выплатят компенсацию. По его словам, посещение аттракциона было застраховано. Директор парка Андрей Лапшин добавил, что директор компании, владеющий каруселями, встретится с родителями потерпевших для обсуждения размера денежных выплат.

Кроме того, и Кудаков, и руководство "Сокольников" принесли свои извинения семьям травмированных детей. "Дирекция парка будет признательна, если родители пострадавших ребят в любое удобное для них время обратятся в администрацию парка. Дирекция сделает все возможное для оказания оперативной помощи в вопросе лечения и полного выздоровления детей", – сообщается на официальном сайте ЦПКиО. В свою очередь, Кудаков в беседе с журналистами добавил: "Я лично и как руководитель компании готов встретиться с родителями в удобное для них время, чтобы оказать максимальную помощь, которая возможна с нашей стороны. Для меня главное, чтобы с детьми все было хорошо".

Всем по проверке

В настоящее время "Колобок" закрыт до выяснения обстоятельств ЧП. "Нужно понять, если это техническая неисправность самого аттракциона, которая может приводить к таким последствиям, то необходимо менять конструкцию. Если это какой-то брак, то это другое дело, а если это ошибка оператора, то это уже третье. В зависимости от причины поломки мы будем решать, что с ним делать", – рассказал РИА-Новости Лапшин.



Фото: Агентство "Москва"

Однако после инцидента в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы объявили о решении провести внеплановые проверки всех столичных аттракционов. За два дня специалисты проверят все: от технического состояния каруселей до документации.

При этом карусели в "Сокольниках" досмотрели в первую очередь. "Внеплановая проверка проводилась вчера (22 июня. – Москва 24), до 12 ночи, непосредственно у нас. В ходе нее никаких замечаний по другим аттракционам не было", – объявил директор парка.

Также по факту ЧП следственный комитет возбудил уголовное дело. По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлии Ивановой, будут выясняться причины случившегося.

Проверку начала и прокуратура Восточного административного округа столицы. "В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушения, и по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. К проверке привлечены контролирующие органы", – объяснила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова.

Будьте начеку

Однако эксперты сомневаются, что в ходе ревизии аттракционов могут обнаружиться какие-либо нарушения эксплуатации со стороны их собственников. "Если аттракцион уже работает в парке, особенно в Москве, значит он уже прошел все проверки: были представлены соответствующие документы, проведены работы, которые доказывают, что он технически исправен и безопасен для эксплуатации", – рассказал Москве 24 первый вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игорь Родионов. При этом собеседник портала добавил, что ЧП все же случаются, хоть и достаточно редко.



Фото: Агентство "Москва"

Тем не менее прежде чем прокатиться на какой-либо карусели эксперты советуют самостоятельно проверить ее пригодность, что в целом сделать возможно. Внешний вид аттракциона должен быть ухоженным: отсутствие ржавчины, свежая краска, все детали должны быть на месте, они должны выглядеть целыми. "Если за аттракционом следят в технической части, это означает, что собственники точно не будут экономить на краске", – уверяет эксперт по безопасности Игнатий Орловский.

Кроме того, на каждой карусели должен быть свой номер, который обычно располагается либо на самом аттракционе, либо на заборе, ограждающем его. "Этот номер выглядит примерно как автомобильный – металлический, а также говорит о том, что аттракцион официально зарегистрирован", – пояснил Родионов. Кроме того, собеседник Москвы 24 отметил, что у каждого аттракциона должен быть "талон допуска". "В нем указывается год, до которого можно карусель эксплуатировать", – добавил эксперт. Чаще всего этот документ вывешивают рядом с окошком билетной кассы при аттракционе. Но если на месте его нет, по этому вопросу всегда можно обратиться к администрации парка.

В то же время, эксперты отмечают, что в целом оценить, какие риски несет аттракцион, очень сложно. "Единственное, что вы самостоятельно можете понять наверняка, – это посмотреть на работу аттракциона и убедиться, что он подходит или не подходит вам с точки зрения здоровья", – заключил Родионов.

