От мороженщика до актера: как найти работу без опыта на лето

Найти работу без опыта в Москве можно, если знать цель. Студентам и школьникам подойдет подработка на лето, взрослым специалистам временная работа поможет ненадолго сменить деятельность, а для тех, кто приехал "покорять столицу", – может стать отличным стартом. Москва 24 узнала, что предлагает столица тем, кто ищет альтернативу постоянной пятидневке, как обезопасить себя от недобросовестных работодателей и что нужно знать, если работа на лето – первая в жизни.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пусть меня научат

Объявления о подработке в Москве летом пестрят и вариантами, которые актуальны всегда, и сезонными предложениями, а рабочий день может длиться от двух–трех до 12 часов. Можно попробовать себя в роли экскурсовода, сборщика клубники, мороженщика, курьера, консультанта. Многие позиции открыты для людей без опыта и специального образования, но это не значит, что они подходят всем. Если работа не требует навыков, это не значит, что она не требует определенных личных качеств. Чтобы кричать "Свободная касса!" и весь день работать с людьми, нужны как минимум задор, высокий уровень коммуникабельности и стрессоустойчивость уровня Джеймса Бонда. Поэтому не торопитесь откликаться на первое попавшееся объявление.

Если это ваша первая работа и вы студент, подумайте о тех вариантах, которые хотя бы косвенно пересекаются с направлением обучения. Будущим управленцам подойдет работа с людьми – можно начать с неруководящих позиций. Официант, сотрудник кол-центра или службы поддержки, продавец-консультант и, да, тот самый приветливый сотрудник зала.

На эти позиции охотно берут без опыта, а молодой возраст будет только в плюс. Как правило, крупные сетевые компании предлагают официальное трудоустройство, гибкий график с возможностью работать от четырех часов в день, скидки на корпоративную продукцию, систему премирования, бесплатное обучение и развитую корпоративную программу.

Зарплата может быть почасовой или фиксированной, на многих позициях есть бонусная или премиальная части, а, например, у официантов чаевые могут быть намного больше, чем оклад. В среднем на этих позициях без опыта можно рассчитывать на 40–70 тысяч рублей. Как плюс – новые знания и навыки, которые появятся очень быстро. Официантов, например, научат разбираться в кофе, чае, алкоголе, сервировке стола и составе блюд.

Еще из плюсов – реальный карьерный рост в относительно небольшой срок. Бойкий сотрудник зала через год может стать директором, работник кол-центра – руководителем и мастером продаж, официант или бармен – менеджером.

Где искать и что знать: анкеты для соискателей можно попросить у сотрудников или заполнить на сайтах компаний. Для работы в общепите нужна санкнижка, но затраты на нее часто возмещает работодатель.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Для тех, кто засиделся

Подвижная работа подойдет тем, кто устал от офисных будней. Курьер, промоутер, распространитель газет, водитель, таксист. Из плюсов – возможность работать несколько часов в день, повышенная ставка за наличие своего автомобиля, работа в выходные или после основной работы. Эта деятельность требует выносливости. Курьер по доставке еды ходит с полной сумкой заказов, вес которой иногда превышает десять килограммов. Скорость для них тоже важна: голодных заказчиков не волнует, что еще 15 минут назад курьер был в другом районе города.

Где искать и что знать: сайты по поиску работы, частные объявления. В крупных компаниях позиция курьера может стать отличным стартом. Зарекомендовавший себя студент не оставит равнодушным руководителя, если будет пунктуальным, ответственным, вежливым и исполнительным. Очень пригодится иностранный язык. Размах зарплаты – от 20 до 80 тысяч рублей.

Сезонная подработка

Летом открываются аттракционы в парках, а значит, появляются свободные места. Подработать оператором, кассиром, продавцом сладкой ваты или мороженщиком может любой. Более экзотичный вариант – пособирать клубнику в полях или сделать любимую столицу еще зеленее. Последние варианты станут хорошей терапией для жителей мегаполиса, у которых нет загородного дома и дачи – приблизят к природе и пополнят бюджет.

Где искать и что знать: часто работа связана с долгим пребыванием на свежем воздухе. В жару это может быть опасно. Работа с деньгами – ответственность, стоит взвесить за и против. В помощь – центры занятости, сайты по поиску работы и объявления на потенциальном рабочем месте.

Если хочется чего-то необычного

Подработка, которая принесет удовольствие или заведет туда, где вы бы никогда не подумали оказаться. Для любопытных натур это хороший шанс увидеть то, что скрыто от большинства. Большая текучка и вечная потребность в кадрах – на производствах. Подчас это физически тяжелая работа, которая не очень высоко оплачивается. Но немного исправляет ситуацию официальное оформление, скидка на продукцию, возможность проверить себя на прочность и увидеть своими глазами, как делается то, что мы едим.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Упаковщик бортового питания, сладостей, фасовщик продукции мясокомбината – на эти позиции очень легко устроиться, и никого не смутит быстрый уход. Более приятные варианты – тайный гость в кафе или тайный покупатель в магазине, няня для собаки, надуватель шаров.

Если позволяют актерские способности и важны не столько деньги, сколько процесс, добро пожаловать в актеры массовки или на съемочную площадку телепередач – зрителям там тоже платят. Однако сидеть и "играть" придется полную смену – 12 часов, а гонорар будет весьма скромным: не больше 1 000 рублей в день.

Где искать и что знать: на производство легко попасть через сайты по поиску работы, в массовку набирают бригадиры в группах в социальных сетях. Работникам пищевых производств нужна санкнижка.

18 минус: что важно знать несовершеннолетним

Работать могут подростки старше 14 лет. До этого возраста детям полагается отдыхать и учиться. Исключение – юные актеры, музыканты, спортсмены. Если ребенок участвует или помогает создавать фильм, спектакль, концерт, то кинокомпании, театры и цирки могут принять их на работу. С 14 до 16 лет требуется согласие родителя (опекуна) на трудоустройство, при этом не важно, работает он во время каникул или во время учебного года. Также понадобится справка с места учебы или документ о его окончании.

Рабочая неделя и рабочий день для несовершеннолетних длятся меньше, чем у взрослых. С 16 до 18 лет можно трудиться не более 35 часов в неделю и не более семи часов в день, до 16 лет – не больше 24 часов в неделю и пяти часов в день. При этом если ребенок совмещает работу с учебой, то эти нормы нужно делить на два: четыре часа в день для "почти взрослых" и два с половиной – для тех, кому еще нет 16 лет. Несовершеннолетним запрещено работать в ночные смены, то есть в 22:00 они должны уйти домой.

Несовершеннолетние не могут работать по договору совместительства, для них нельзя устраивать испытания при приеме на работу, а в договоре должны быть прописаны часы работы с учетом допустимых норм. Есть виды работ, на которые запрещено брать лиц моложе 18 лет: работа с подъемом и перемещением тяжестей вручную, горная работа, строительство метро, тоннелей и подземных сооружений специального назначения. Не пустят в шахты, геолого-разведочные компании и черную и цветную металлургию, химическое производство. Подросток имеет право уйти в отпуск на 31 день вне зависимости от того, сколько он проработал в организации – работодатель обязан его отпустить.

Помогут подыскать работу без опыта в Центре занятости молодежи: там принимают москвичей от 14 до 30 лет. Адрес: улица Щепкина, дом 38, корпус 1. Часы работы: с 9:00 до 20:00, выходные – суббота, воскресенье. В Центре проводят тесты по профориентации, психодиагностике, помогут составить резюме, расскажут о ярмарках вакансий, проведут юридическую консультацию и подберут варианты трудоустройства.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

18+: кто поможет с временной работой

Для взрослых москвичей тоже работают центры занятости. Туда идут не только для того, чтобы встать на учет как безработные, но и чтобы подыскать работу на время. Сотрудники помогут определиться со сферой и предложат варианты: от разнорабочих, курьеров, официантов до помощников юристов, экономистов и других специалистов. Центры занятости населения есть в каждом районе Москвы.

Для временной или сезонной работы с вами обязаны заключить срочный трудовой договор (с прописанными датами начала и окончания). До двух месяцев испытательного срока не устанавливается, от двух до шести месяцев он должен быть не больше двух недель, при договоре на шесть и более месяцев испытательный срок устанавливается на общих основаниях (не более трех месяцев). Отпуск по сезонному договору тоже полагается: два дня за отработанный месяц. Его можно взять авансом по соглашению сторон, отгулять после действия срока трудового договора (отпуск с последующим увольнением) или взять компенсацию деньгами при увольнении.

