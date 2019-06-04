От мороженщика до актера: как найти работу без опыта на лето

Найти работу без опыта в Москве можно, если знать цель. Студентам и школьникам подойдет подработка на лето, взрослым специалистам временная работа поможет ненадолго сменить деятельность, а для тех, кто приехал "покорять столицу", – может стать отличным стартом. Москва 24 узнала, что предлагает столица тем, кто ищет альтернативу постоянной пятидневке, как обезопасить себя от недобросовестных работодателей и что нужно знать, если работа на лето – первая в жизни.
Пусть меня научат
Объявления о подработке в Москве летом пестрят и вариантами, которые актуальны всегда, и сезонными предложениями, а рабочий день может длиться от двух–трех до 12 часов. Можно попробовать себя в роли экскурсовода, сборщика клубники, мороженщика, курьера, консультанта. Многие позиции открыты для людей без опыта и специального образования, но это не значит, что они подходят всем. Если работа не требует навыков, это не значит, что она не требует определенных личных качеств. Чтобы кричать "Свободная касса!" и весь день работать с людьми, нужны как минимум задор, высокий уровень коммуникабельности и стрессоустойчивость уровня Джеймса Бонда. Поэтому не торопитесь откликаться на первое попавшееся объявление.
Если это ваша первая работа и вы студент, подумайте о тех вариантах, которые хотя бы косвенно пересекаются с направлением обучения. Будущим управленцам подойдет работа с людьми – можно начать с неруководящих позиций. Официант, сотрудник кол-центра или службы поддержки, продавец-консультант и, да, тот самый приветливый сотрудник зала.
На эти позиции охотно берут без опыта, а молодой возраст будет только в плюс. Как правило, крупные сетевые компании предлагают официальное трудоустройство, гибкий график с возможностью работать от четырех часов в день, скидки на корпоративную продукцию, систему премирования, бесплатное обучение и развитую корпоративную программу.
Зарплата может быть почасовой или фиксированной, на многих позициях есть бонусная или премиальная части, а, например, у официантов чаевые могут быть намного больше, чем оклад. В среднем на этих позициях без опыта можно рассчитывать на 40–70 тысяч рублей. Как плюс – новые знания и навыки, которые появятся очень быстро. Официантов, например, научат разбираться в кофе, чае, алкоголе, сервировке стола и составе блюд.
Еще из плюсов – реальный карьерный рост в относительно небольшой срок. Бойкий сотрудник зала через год может стать директором, работник кол-центра – руководителем и мастером продаж, официант или бармен – менеджером.
Где искать и что знать: анкеты для соискателей можно попросить у сотрудников или заполнить на сайтах компаний. Для работы в общепите нужна санкнижка, но затраты на нее часто возмещает работодатель.
Для тех, кто засиделся
Подвижная работа подойдет тем, кто устал от офисных будней. Курьер, промоутер, распространитель газет, водитель, таксист. Из плюсов – возможность работать несколько часов в день, повышенная ставка за наличие своего автомобиля, работа в выходные или после основной работы. Эта деятельность требует выносливости. Курьер по доставке еды ходит с полной сумкой заказов, вес которой иногда превышает десять килограммов. Скорость для них тоже важна: голодных заказчиков не волнует, что еще 15 минут назад курьер был в другом районе города.
Где искать и что знать: сайты по поиску работы, частные объявления. В крупных компаниях позиция курьера может стать отличным стартом. Зарекомендовавший себя студент не оставит равнодушным руководителя, если будет пунктуальным, ответственным, вежливым и исполнительным. Очень пригодится иностранный язык. Размах зарплаты – от 20 до 80 тысяч рублей.
Сезонная подработка
Летом открываются аттракционы в парках, а значит, появляются свободные места. Подработать оператором, кассиром, продавцом сладкой ваты или мороженщиком может любой. Более экзотичный вариант – пособирать клубнику в полях или сделать любимую столицу еще зеленее. Последние варианты станут хорошей терапией для жителей мегаполиса, у которых нет загородного дома и дачи – приблизят к природе и пополнят бюджет.
Где искать и что знать: часто работа связана с долгим пребыванием на свежем воздухе. В жару это может быть опасно. Работа с деньгами – ответственность, стоит взвесить за и против. В помощь – центры занятости, сайты по поиску работы и объявления на потенциальном рабочем месте.
Если хочется чего-то необычного
Подработка, которая принесет удовольствие или заведет туда, где вы бы никогда не подумали оказаться. Для любопытных натур это хороший шанс увидеть то, что скрыто от большинства. Большая текучка и вечная потребность в кадрах – на производствах. Подчас это физически тяжелая работа, которая не очень высоко оплачивается. Но немного исправляет ситуацию официальное оформление, скидка на продукцию, возможность проверить себя на прочность и увидеть своими глазами, как делается то, что мы едим.
Упаковщик бортового питания, сладостей, фасовщик продукции мясокомбината – на эти позиции очень легко устроиться, и никого не смутит быстрый уход. Более приятные варианты – тайный гость в кафе или тайный покупатель в магазине, няня для собаки, надуватель шаров.
Если позволяют актерские способности и важны не столько деньги, сколько процесс, добро пожаловать в актеры массовки или на съемочную площадку телепередач – зрителям там тоже платят. Однако сидеть и "играть" придется полную смену – 12 часов, а гонорар будет весьма скромным: не больше 1 000 рублей в день.
Где искать и что знать: на производство легко попасть через сайты по поиску работы, в массовку набирают бригадиры в группах в социальных сетях. Работникам пищевых производств нужна санкнижка.
18 минус: что важно знать несовершеннолетним
Работать могут подростки старше 14 лет. До этого возраста детям полагается отдыхать и учиться. Исключение – юные актеры, музыканты, спортсмены. Если ребенок участвует или помогает создавать фильм, спектакль, концерт, то кинокомпании, театры и цирки могут принять их на работу. С 14 до 16 лет требуется согласие родителя (опекуна) на трудоустройство, при этом не важно, работает он во время каникул или во время учебного года. Также понадобится справка с места учебы или документ о его окончании.
Рабочая неделя и рабочий день для несовершеннолетних длятся меньше, чем у взрослых. С 16 до 18 лет можно трудиться не более 35 часов в неделю и не более семи часов в день, до 16 лет – не больше 24 часов в неделю и пяти часов в день. При этом если ребенок совмещает работу с учебой, то эти нормы нужно делить на два: четыре часа в день для "почти взрослых" и два с половиной – для тех, кому еще нет 16 лет. Несовершеннолетним запрещено работать в ночные смены, то есть в 22:00 они должны уйти домой.
Несовершеннолетние не могут работать по договору совместительства, для них нельзя устраивать испытания при приеме на работу, а в договоре должны быть прописаны часы работы с учетом допустимых норм. Есть виды работ, на которые запрещено брать лиц моложе 18 лет: работа с подъемом и перемещением тяжестей вручную, горная работа, строительство метро, тоннелей и подземных сооружений специального назначения. Не пустят в шахты, геолого-разведочные компании и черную и цветную металлургию, химическое производство. Подросток имеет право уйти в отпуск на 31 день вне зависимости от того, сколько он проработал в организации – работодатель обязан его отпустить.
Помогут подыскать работу без опыта в Центре занятости молодежи: там принимают москвичей от 14 до 30 лет. Адрес: улица Щепкина, дом 38, корпус 1. Часы работы: с 9:00 до 20:00, выходные – суббота, воскресенье. В Центре проводят тесты по профориентации, психодиагностике, помогут составить резюме, расскажут о ярмарках вакансий, проведут юридическую консультацию и подберут варианты трудоустройства.
18+: кто поможет с временной работой
Для взрослых москвичей тоже работают центры занятости. Туда идут не только для того, чтобы встать на учет как безработные, но и чтобы подыскать работу на время. Сотрудники помогут определиться со сферой и предложат варианты: от разнорабочих, курьеров, официантов до помощников юристов, экономистов и других специалистов. Центры занятости населения есть в каждом районе Москвы.
Для временной или сезонной работы с вами обязаны заключить срочный трудовой договор (с прописанными датами начала и окончания). До двух месяцев испытательного срока не устанавливается, от двух до шести месяцев он должен быть не больше двух недель, при договоре на шесть и более месяцев испытательный срок устанавливается на общих основаниях (не более трех месяцев). Отпуск по сезонному договору тоже полагается: два дня за отработанный месяц. Его можно взять авансом по соглашению сторон, отгулять после действия срока трудового договора (отпуск с последующим увольнением) или взять компенсацию деньгами при увольнении.
Документы для приема на работу:
паспорт;
трудовая книжка – если ее нет и это первая работа, то ее заводит работодатель. Если вы устраиваетесь по совместительству, а не на основное место работы, трудовая не нужна;
ИНН и "пенсионное" (если нет ИНН, нужно сделать его самим, а вот "пенсионное" оформит работодатель);
военный билет для мужчин;
документы об образовании, сертификаты, свидетельства.
Медицинская книжка нужна только работникам торговли, образования, медицины, общепита. Если вы устраиваетесь вожатым или воспитателем без нее, вам имеют право отказать. А вот отсутствие регистрации или прописки в Москве не повод отказать вам в работе, если вы гражданин России.