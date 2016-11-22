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Общество

22 ноября 2016, 11:58

Канье Уэста госпитализировали в Лос-Анджелесе с нервным истощением

общество Дональд Трамп жизнь в мире Канье Уэст госпитализации

Фото: PA Images/ТАСС/Jonathan Brady

Американский рэпер Канье Уэст был госпитализирован в Лос-Анджелесе, сообщает CNN. По предварительному заключению врачей, у музыканта нервное истощение.

Ранее, 21 ноября, СМИ сообщили об отмене оставшихся концертов гастрольного тура Saint Pablo в поддержку нового альбома Канье Уэста The Life of Pablo и возврате денег за билеты.

Ситуации предшествовало несколько скандалов, связанных с концертами Уэста. В четверг, 17 ноября, на концерте в Сан Хосе (Калифорния) он сделал ряд заявлений о прошедших президентских выборах. В частности, он сообщил, что не голосовал, а если бы пошел на выборы, отдал бы свой голос избранному президенту США Дональду Трампу.

Также Канье Уэст призвал афроамериканцев прекратить фокусироваться на проблеме расизма и признать тот факт, что "мы живем в расистской стране". Это высказывание вызвало волну гнева общественности в соцсетях.

После на шоу в Сакраменто (Калифорния) он продолжил политические высказывания, а также отругал коллег – исполнительницу Бейонсе и ее мужа Jay-Z. Последнего он призывал позвонить и "поговорить по-человечески".

Крис Дженнер, мать супруги музыканта Ким Кардашьян, сообщила изданию Extra, что состояние Канье связано с усталостью от гастрольного тура, и добавила, что ее зять нуждается в отдыхе.

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