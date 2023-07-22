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22 июля, 08:30

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Бьюти-процедуры, которые можно сделать перед летним отпуском

С корабля на бал: бьюти-процедуры, которые помогут преобразиться перед отпуском

В летний отпуск хочется ворваться во всем великолепии, а значит, нужно быстро привести кожу "в чувство" и стереть следы усталости. Выяснили у дерматолога, какие бьюти-процедуры помогут добиться желаемого эффекта в максимально короткий срок, а какие лишь навредят.

Пилинг пилингу рознь

Фото: depositphotos/valuavitaly

Быстро преобразить внешний вид кожи перед отпуском помогут пилинги. Однако нужно учитывать, что не все можно делать летом, рассказала Москве 24 врач-дерматолог, косметолог Елена Мошкова.

В летнее время можно выполнять пилинги на основе молочной и янтарной кислот. Также хорошо подойдет процедура со специальной комбинацией: трихлоруксусная плюс койевая кислоты и перекись водорода. Либо трихлоруксусная, винная, лимонная, салициловая, лактобионовая и гамма-аминобутировая кислоты.
Елена Мошкова
врач-дерматолог, косметолог

Времени на реабилитацию после этих пилингов не потребуется, отметила эксперт.

Лучший эффект от процедуры почувствуют те, у кого жирный или комбинированный тип кожи. Только необходимо помнить, что жирность кожи такие процедуры не уменьшают, зато значительно улучшают ее качество.

Люди с сухим типом оценят эти пилинги за то, что они уменьшают шелушение и помогают коже дольше оставаться увлажненной, добавила Мошкова.

Лазер и уколы

Фото: depositphotos/rmano.mail.ru

От лазерных бьюти-процедур перед отпуском, да и в целом в летний период Мошкова посоветовала отказаться: они значительно повышают риск появления пигментации.

"Особенно это касается процедур, связанных с нарушением целостности кожи. К таким, например, относится аблятивное омоложение", – сказала эксперт.

Однако лазерный карбоновый пилинг, который отлично помогает людям с жирной пористой кожей, является всесезонным и его можно проводить летом. Но надо учитывать, что после процедуры стоит воздержаться от принятия солнечных ванн на две недели.
Елена Мошкова
врач-дерматолог, косметолог

Что касается инъекционных процедур, то летом они разрешены, включая биоревитализацию, хорошо увлажняющую кожу, а также мезотерапию, которая помогает справиться со многими эстетическими дефектами. Но опять же после этих процедур желательно воздержаться от загара в течение трех-пяти дней.

"Королевой" летних процедур можно назвать инъекции ботулотоксина, считает дерматолог. Они хорошо подходят для коррекции мимических морщин, образующихся во время прищуривания на солнце. К тому же эффект расслабления лицевых мышц профилактирует образование "гусиных" лапок, морщин на лбу и между бровей.

Что взять с собой

Фото: depositphotos/AllaSerebrina

В летний период увеличивается активность сальных желез, кожное сало становится более жидким и лучше обволакивает кожу. Поэтому те, у кого она сухая, обычно отмечают улучшение качества кожных покровов и могут спокойно продолжать пользоваться привычной косметикой, рассказала дерматолог.

А вот у обладателей жирной и комбинированной кожи проблем в летнюю жару добавляется. Им стоит взять с собой на отдых средства с легкой текстурой – флюиды, гели, эмульсии, лучше отказаться от лосьонов с содержанием спирта.

Для уменьшения жирности кожи прекрасно подойдут средства, содержащие экстракт пальмы сереноа, семена кунжута, аргановое масло, элубиол, цинк и тальк.
Елена Мошкова
врач-дерматолог, косметолог

И конечно же, нельзя забывать про солнцезащитный крем. Вместо него также можно использовать декоративную косметику с солнцезащитным фильтром: пудру, тональный, а также ВВ- или СС-крема, заключила эксперт.

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Трошина Любовь

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