Эксперты раскритиковали предложение Милонова о переводе на удаленку в жару

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать рекомендации, по которым работодатель будет переводить сотрудников на удаленку в жаркую погоду. По его словам, зной по своему вреду для здоровья сопоставим с коронавирусом. Нужно ли это и как подобные нововведения будут работать на практике, расскажет Москва 24.

Дома – лучше?

Депутат Госдумы Виталий Милонов направил свое предложение на имя главы Минтруда Антона Котякова. По его мнению, нужно разработать рекомендации для работодателей, чтобы переводить весь коллектив или его часть на дистанционку в жаркую и засушливую погоду. В первую очередь, это касается сотрудников предпенсионного возраста и страдающих хроническими заболеваниями.

По словам парламентария, зной может сказываться на здоровье не меньше, чем коронавирус. При этом перевод на удаленку не составит никакого труда, так как за последние годы эти формы занятости успешно зарекомендовали себя, подчеркнул Милонов.



По действующим нормам СанПиН, оптимальная температура в офисе составляет 23-25 градусов. При этом максимально допустимый показатель, который не влияет на продолжительность рабочего дня – 28 градусов. Начиная с температуры +28,5 сотрудников можно отпускать домой на час раньше. А если столбик термометра показал 32,5 градуса, рабочий день в помещении составляет всего 60 минут.



Сложности выполнения

В Трудовом кодексе уже есть нормы, которые позволяют работодателю переводить сотрудников на удаленку в случае необходимости. Об этом Москве 24 сказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.





Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Работа дистанционно в жаркую погоду – вопрос коллективного обсуждения. Если сотрудник может выполнить поставленную задачу, находясь удаленно, и работодатель понимает, что главное – конечный результат, а не присутствие в офисе, никакой проблемы я в этом не вижу. Даже не нужны никакие поправки в трудовое законодательство.

"Это вопрос бережного, ответственного отношения к своему коллективу. Потому даже если мы пропишем в Трудовом кодексе некую не обязательную к исполнению рекомендацию, этой нормой могут как воспользоваться, так и нет", – подчеркнул Нилов.



Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что работодатель должен принимать заранее решение о переводе сотрудников на дистант. Сделать это с учетом переменчивости погоды нереально, обратил внимание эксперт.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Когда речь идет об одном жарком дне, реализовать эту инициативу просто невозможно. Замерили температуру в кабинете утром – она комфортная. А к середине дня она может подскочить, условно, до 30 градусов. Как в данном случае выводить работника на дистант? Он уже находится в офисе, отработал часть времени.

При этом эксперт подчеркнул, что действующие нормы СанПиН об условиях труда являются обязательными для исполнения. Это не только температурный режим, но и такие параметры, как уровень влажности, освещенности рабочего места и запыленности помещения. Однако многие наниматели либо не знают об этих требованиях, либо намеренно их игнорируют, констатирует Сафонов.

"Пренебрегают ими по понятным причинам: если сокращается рабочее время, это приводит к потере доходов. Поэтому большого энтузиазма выполнять требования по продолжительности рабочего периода в жаркие дни нет", – сказал специалист.

Сотрудник в подобных ситуациях имеет право пожаловаться на своего нанимателя в трудовую инспекцию. Если факт подтвердится, ведомство сначала предупредит работодателя о необходимости соблюдать нормы СанПиН. При повторном нарушении нанимателю уже может грозить штраф или приостановка деятельности, заключил Сафонов.