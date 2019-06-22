Galaxy S10e: компактный флагман компании Samsung

Galaxy S10e от Samsung – компактный флагман. Чем он интересен. Его отличия от конкурентов, сильные и слабые стороны. Читайте в нашем обзоре все самое главное, что нужно знать об этом девайсе.

Технические характеристики

Позиционирование Galaxy S10e – один из интереснейших аспектов этого устройства. О нем можно говорить так много, что потянуло бы на отдельный материал. Такого мы позволить себе не можем, так что ограничимся парой абзацев.

Глобальный тренд на увеличение размеров смартфонных экранов привел к настоящей гонке между вендорами. Каждый старался сделать смартфон с большим размером дисплея и максимально безрамочным. Отметим и такой нюанс. Высоких процентов screen-to-body ratio, которыми вендоры так любят хвастаться на презентациях, на смартфоне с большим экраном достичь проще.

В итоге мы получили не совсем нормальную ситуацию, когда компактные смартфоны были отодвинуты маркетологами компаний с линии фронта глубоко в тыл, а большая часть таких аппаратов относилась к бюджетной категории.

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Единственным островком благоразумия в мире Android-смартфонов была компания Sony, которая все эти годы производила настоящие малогабаритные флагманы. Снимаем перед ней шляпу, но… в 2019 году японский производитель по неведомым для нас причинам перестал выпускать свою знаменитую серию Xperia Compact.

Другой компанией, которая продолжает делать мини-флагманы, является Apple, но это другая экосистема, другая аудитория, другие цены и вообще другой мир.

Вообще трудно словами передать страдания женской части населения земли, которой приходилось либо пользоваться огромными Android-лопатами, либо покупать морально устаревший iPhone SE, либо выкладывать сумасшедшие деньги за iPhone XS.

Если же вернуться во вселенную Android, то горе любителей компактных смартфонов после новости о закрытии линейки Xperia Compact, к счастью, длилось недолго, так как место Sony занял один из лидеров мобильного рынка – Samsung.

Компания выпустила настоящий флагман Galaxy S10e. Он ничем, кроме отсутствия оптического зума в камере, меньшего разрешения дисплея и другого типа сканера отпечатков, не уступает старшим моделям серии Galaxy S10. Но если отсутствие оптического зума все же можно считать небольшим компромиссом, то в том, что касается дисплея, Full HD разрешения для диагонали 5,8 дюйма более чем достаточно.

Почему Samsung вообще решил выпустить такой смартфон? Не можем утверждать со стопроцентной уверенностью, но почти все эксперты сходятся во мнении, что это был ответ на iPhone XR. Если это так, то слава Apple.

Фото: Дмитрий Безва

То есть позиционирование Galaxy S10e такое: это крутой молодежный смартфон, главный конкурент iPhone XR. В качестве дополнительного аргумента к этому служит яркая цветовая гамма S10e. Почему-то маркетологи считают, что молодежь должна любить яркие цвета. На наш взгляд, это эйджизм, но это неважно.

Мы позволим себе не согласиться с таким позиционированием Galaxy S10e. Это НЕ ТОЛЬКО молодежный аппарат. Это очень универсальное устройство со значительно более широкой целевой аудиторией. Для молодежи он будет привлекателен ценой. Сейчас его можно приобрести за 40 тысяч, причем "белый", ростестовский вариант. Это на 15 тысяч дешевле, чем iPhone XR. Другая аудитория – это женщины, уставшие от смартфонов чудовищных размеров. И третья часть ЦА – деловые люди, которым нужен топовый, но компактный аппарат, который свободно лежит в кармане брюк, по которому много говорят, с которым легко управляться одной рукой. На нем не играют в игры, не смотрят фильмы – он является рабочим коммуникационным инструментом.

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Как на практике

Рассмотрим Galaxy S10e более детально, не впадая в техническое занудство.

Начнем с козырей.

Эргономика. Она почти идеальна. В руке аппарат лежит как влитой. Это действительно самый компактный смартфон с диагональю экрана 5,8 дюйма. Емкостный сканер отпечатков пальцев (она же кнопка включения) находится, как и в смартфонах Sony Xperia Compact, на правой грани смартфона. Прямо под большим пальцем. На левой грани – регулятор громкости и кнопка Bixby. Персональный ассистент Bixby – штука в России довольно бесполезная, но кнопку можно переназначить. Также имеется гибридный слот для sim- и miсroSD-карт, аудиовыход для любителей олдскульных проводных наушников и два очень громких стереодинамика.

Удобно ли пользоваться таким смартфоном? Да, особенно одной рукой. Да, по скорости и комфорту набора текста двумя руками "лопаты" превосходят Galaxy S10e, но в плане удобства работы одной рукой он превосходит все другие Android-смартфоны. Конкурент в плане эргономики у него, на наш взгляд, только один – iPhone XS. Он тоже очень хорош, но стоит ровно в ДВА РАЗА дороже.

Фото: Дмитрий Безва

Вся аппаратная начинка Galaxy S10e повторяет Galaxy S10, разве что аккумулятор по объективным причинам чуть меньше и греется Galaxy S10e во время тестов и хардкорных игр чуть больше, чем Galaxy S10. Это, видимо, следствие более плотной внутренней компоновки. Правда, напомним, что такие аппараты покупаются все же не для того, чтобы гонять в Asphalt 9.



Аппарат, безусловно, потянет любую, самую крутую игру, но все же, если вы фанат мобильных игр, то вам нужен смартфон с большей диагональю.

